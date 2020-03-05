CS GO 巴西電競女神 shAy 被控 面臨過百年刑期所犯何事？

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【CS GO電競女王 shAy 被起訴】外國傳媒報道，巴西籍前電競選手、以參加《Counter-Strike》（CS）、《Counter-Strike：Global Offensive》（絕對武力：全球攻勢，簡稱CS GO）著名的電競女王 shAy ，正面臨被起訴，如成功入罪刑期更可能超過100年，而她所犯何事因何被起訴？

巴西電競女神 Shayene "shAy" Victorio 涉嫌欺詐罪，正面對過百年刑期【Instagram相片】

Shayene Victorio為巴西前電競選手，亦是知名CS / CS GO 10年專業玩家，以「shAy」為Gamer Tag成為電競女王，近年退役後轉為全職KOL。除了是電競遊戲界紅人，她亦傳與巴西甲組聯賽球隊聖保羅（São Paulo）門將Goleiro Jean密運中。

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涉及欺詐

巴西當地新聞網站Universo Online報道，shAy正面臨刑期可能高達116年的起訴，有組織罪案特別行動組向司法機構提告，控告shAy涉嫌多項欺詐，據Universo Online指自2013-2017年期間，shAy 經營的網上購物服務，但從來未向消費者提供任何貨品，亦未有為未能提供貨品而退款。

消息指巴西司法部門已判處罪名成立，shAy有可能要面對長達 116年 有期徒刑！但據Business Insider報道指，根據巴西法律，一次控罪的最高刑期是30年。shAy 否認所有指控，並透過律師將責任歸咎於該網上商店的前合夥人，並已提出上訴。

但 shAy 在其instagram及Twitter上表示，將會停止更新所有社交媒體外，在上訴期內shAy亦暫處於自由身，在「聲明」中表示她「沒有被捕亦不會被捕」，反擊外界對shAy指她為逃犯的報道。

資料來源： Universo Online、Business Insider

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