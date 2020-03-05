《瘟疫公司》手遊被迫下架 《疫情解藥》山寨作驚現 開局即課金？

《瘟疫公司》（Plague Inc.）手遊因武漢肺炎關係，再次成為玩家的焦點，不過突然被中國國家網信辦以「存在違反國內法律內容」，被迫從中國 App Store 下架。與此同時，竟然有一隻和《瘟疫公司》玩法和介面極相似，但內容相反的遊戲在中國上架 - 《疫情解藥 ─ 避免世界瘟疫末日》。

正能量遊戲？

在 3 月 4 日凌晨，微博網民「毒舌大表哥DS」發表了一篇評論，指手機遊戲《瘟疫公司》在中國被「和諧」下架後，竟審批了所謂正能量遊戲《疫情解藥 ─ 避免世界瘟疫末日》。不過《疫情解藥》的玩法根本就是逆抄襲《瘟疫公司》，由把瘟疫傳到全世界改成研究疫苗幫助全世界…而這隻充滿正能量的《疫情解藥》成功留在中國 App Store 上，沒有被下架的問題。

中國網民在微博上批評，不過相關貼文已經被刪除（微博圖片）

抄襲可以 遊戲傳播瘟疫不可？

筆者先排除為什麼《瘟疫公司》要被下架，但《疫情解藥》可以留下的原因，集中討論遊戲性上。一打開《疫情解藥》時，馬上就是一個訂閱通知，港版限時優惠每星期 $8（先記住這個價錢），而左上角的「稍後提醒」按鈕極淺色，如果玩家想試玩又看不到 「稍後提醒」，就會訂閱了遊戲的收費計劃（可以另外取消訂閱）。

介面和《瘟疫公司》相似，被網民笑稱是逆抄襲（《疫情解藥 ─ 避免世界瘟疫末日》遊戲截圖）

《疫情解藥》同樣以世界地圖為主頁，可以看到各個國家，有多少人感染和死亡，目標升級不同的疫苗，幫助全國疫情。可是，遊戲製作非常馬虎，沒有站在玩家立埸考慮，介面說明﹑新手教學完全忽略，只見地圖上有錢可以拾獲，到一定數目後就升級疫苗，但根本沒有告知病毒內容是什麼。

收錢至上

筆者沒有訂閱《疫情解藥》，所以進入遊戲後仍會見到下方的廣告，只要按下關閉就會再次彈上訂閱通知。原來限時優惠是第一次開遊戲才有，之後的訂閱通知要求每星期費用 $38，中國版更是獅子開大口 98 人民幣（《瘟疫公司》買斷制收費 $8）。同時，遊戲中每個按鈕都有機會彈出廣告，每次都要看約 20-30 秒，作為一隻明顯的抄襲遊戲，竟開出這個收費和質素，這個「吸血」能力確實不敢苟同。