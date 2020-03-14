PS4《 仁王2 NIOH2 》 鎌鼬 波士Boss影片攻略 弱點及招式解拆

《仁王2/Nioh 2》Beta時的鎌鼬再臨，速度型的牠移速快攻擊起手亦快，還會爬上樹突擊，常闇化時更會分身攻擊，能反擊的時機不太多，可能令不少人頭痛。幸好牠的體力極少，掌握到牠的行動後往往能夠速戰速決。

鎌鼬弱點：無

抗性：雷屬性、妖屬性

基本要點：

鎌鼬攻擊起手速度很快，一看到時便需要立即做反應。幸好牠的各種攻擊絕大部份擋下來都不會扣很多精力，而且招式單發性，擋下後也不會有被連擊追打的風險。安定的打法便是先擋下來，再圖反擊。因為攻擊途中牠很大機會會向後跳走，所以在版邊的話常常能夠連續輸出，而且場中的樹很多時也能擋下牠的龍捲風、氣刃等攻擊，可以多加利用。但追擊得太多時，就要特別注意被牠的擒拿大技反撲。常闇化時的鎌鼬速度更快亦會分身，要再冷靜的應對。鎌鼬的弱點在腹部的黃色地方，近距離戰很自然便會打中。

關鍵招式解說

迅龍式三連

來回爪擊後再用尾刃攻擊，根據位置左右方都會擊出，所以沒有概定的走位。起手速度很快，要常常有立即擋格的意識。第三下的尾刃雖然速度快，但也因此很好避，先擋下前兩擊後墊步或翻滾迴避第三下，便是反擊的時機。

鋼龍式龍捲風

旋轉自身產生龍捲風的招式，有時會在揮擊一下後連接使出。一下橫翻滾便可避開，繼而也是反擊的時機。

爆旋突擊

跳上空中後，一邊旋轉自身一邊突擊，會直接使出或在樹上的第二下使出。速度很快而且較難墊步迴避，而且鎌鼬也會飛了去老遠，最安定還是擋下來。

飛雷龍式上樹

鎌鼬跳上樹後會使用兩次攻擊，第一下必然是射出氣刃，可以快速擋下來。而第二下有機會是爆旋突擊，或者是大技來回爆旋突擊。看準動作便能輕鬆應對。

雙刃氣刃斬/尾氣刃斬

雙爪左右擊出氣刃斬，起手時會半站立儲氣，可擋下或橫翻滾來迴避。在常闇時會變成用尾使出氣刃斬，速度很快，擋下來比較安定。

影分身

常闍時使出的招式，會分出左右分身分別使出爆旋突擊，本體則會另外行動。兩個分身攻擊的路徑其實有別，常常擋格只會被擊中其中一下，冷靜地擋下來就最安定。

氣刃三連擊

常闍時使出的招式，同樣是左右揮擊後用尾刃攻擊，但是攻擊就會強化帶劍氣。起手時間會與通常版有稍微分別，特別留意最後一下威力頗高，但都可以擋兩下後翻滾過去。

大技 - 尾刃勾

前方位廣角度的橫掃，判定很大也遠，命中時便會擒拿，是大技之餘也是無法防禦。因為發生時間很快，特技反擊的時機也比較苛刻。安定點可以翻滾迴避，因為判定是前方向廣角，所以如果位置在至近距離時，直接翻滾到牠的身後便安全。如果是面對面的中距離位置，看到時則向後翻滾較好。

大技 - 來回爆旋突擊

在樹上第二擊一定機會使出，會發出明顯的紅光，之後垂直落下爆旋突擊，並且到版邊後會轉回來。使用迅或幻的特技能夠很輕易的反擊，猛的話時機比較難一下，安定點建議橫翻滾迴避。

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