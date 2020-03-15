小池徹平演《浪客劍心》舞台劇　造型獲網民讚比佐藤健版更神還原

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日本男星小池徹平身高只有1米67，而且天生baby face，明明已34歲，但仍然可以一臉童真。這當然局限了小池的戲路，同時也令他保持一定的特色和優勢。如十幾年前，已經很多人都說，拍真人版《浪客劍心》一定要找小池徹平演矮仔劍士！但很可惜，電影版找了高一截的「電王」、「天堂醫生」超級紅星佐藤健。（見下圖）

－－＞＞《浪客劍心》真人電影最終章展 佐藤健對新田真劍佑打到飛上天＜－－

好在，《少年Jump》為現合今年整年的《劍心》宣傳，於2020年秋季，將於IHI Stage Around Tokyo 上演舞台劇版《浪客劍心 京都篇》，並請到小池徹平擔大旗扮劍心！

小池徹平

舞台劇版《浪客劍心 京都篇》

其實《劍心》早就跟舞台劇有緣，因為動畫版劍心正是由全女班「寶塚歌劇團」的明星涼風真世配音，而後來在2016年，「寶塚」更正式推出《劍心》舞台劇，反串男裝扮劍心的早霧せいな，紅到離開了寶塚仍然繼續再演《劍心》舞台劇（換成男女組合非全女班）。

早霧せいな

其實小池徹平的劍心造型，很多地方都跟沿自「早霧せいな」舞台劇，尤其化妝比電影誇張鮮明，你可能會覺得有點「娘」（尤其對眼），但抽離一點去看，樣子QQ眼大大，而且身型更接近原作，難怪fans大讚小池版劍心，比佐藤健版更神似。現在筆者也很期待那個明星可以襯得起小池，扮演爛面佬志志雄真實。

小池徹平劍心造型

7月3日起，《劍心》電影最終章上映，同期還有《劍心》25週年漫畫展，加上舞台劇，劍心fans一定要去東京玩一轉！一齊祈禱武漢肺炎疫情到時會受到控制吧！－－＞＞《浪客劍心》25周年展　來年配合真人電影最終章展＜－－

《劍心》25週年漫畫展

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