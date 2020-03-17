Biohazard 3 RE 生化危機3重製試玩DEMO上架！留意各平台推出日期

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【Biohazard 3 RE】CAPCOM的生化危機3重製（Resident Evil 3）將於2020年4月3日正式推出，fans終於不用再等！因為官方公布將推出試玩版DEMO！而PS4、Xbox One及PC（Steam）平台的DEMO推出日將有少許出入，留意！

DEMO襲來，終於可以提早打喪屍！【CAPCOM】

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Biohazard 3 RE / 生化危機3重製 /Resident Evil 3 早前公布正式推出日，預定於2020年4月3日推出，而CAPCOM今日（3月17日）公布，本星期內推出DEMO試玩版，將於2020年3月19日登陸 PlayStation 4 / PS4 和 Xbox One，並於3月20日登陸PC（Steam）平台，而是次版本將會是「Raccoon City Demo」！

▼▼Biohazard 3 RE / 生化危機3重製 版最新圖片▼▼

而Raccoon City demo中將包括網絡4對1「非對稱PVP戰鬥」模式《Resident Evil Resistance》，但開放時間將預定於3月27日在PlayStation 4和Xbox One上，3月28日在Steam上，並會是全球公開測試。

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