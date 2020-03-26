真．幪面超人接班人！1米85超靚仔新星藤岡真威人　首個角色係？

幪面超人「拉打」Masked Rider，由昭和一路發展至2020年的令和拉打「01」，接班人竟另有其人？

原來搞錯了！這少年不是「拉打接班人」，而是真正的「拉打1號」本鄉猛／藤岡弘的長子藤岡真威人！真威人去年11月出道，但當時只是跟老豆一起出席電視節目，作個自我介紹。真威人跟爸爸一樣高大，他身高比爸爸更厲害！目測足足有1米85！而且輪廓突出、眉粗粗，個個都說他跟《頭文字D》的藤原拓海「撞樣」。

藤岡弘：「介紹番，我個真威威。」（相片來源：藤岡弘twitter）

藤岡真威人被指樣子似《頭文字D》主角藤原拓海。（節目截圖）

1號的演員藤岡弘本身就是劍道及合氣道高手，後來更開班授徒。（《幪面超人》劇照）

今次藤岡真威人不是接棒老豆最好角色本鄉猛，而是為SEGA 60週年紀念活動扮演「世嘉三四郎」的後人「世嘉四郎」！世嘉四郎將老豆的白色道袍搭在膊上，身穿校服，在學校中四處同學仔多了解世嘉。個名又是玩食字：Shiro = 知ろう＝「世嘉．學野啦！」，在世嘉特製的60週年網頁（超連結）上，已經有世嘉成立60年來的小回顧，以及第一支CM片，影片好聽叫洗腦，難聽點是人煩，不怕煩可以一看。

（影片截圖）

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「世嘉三四郎」又是誰呢？原來是世嘉為SEGA Saturn 白色廉價版主機造勢而創作的角色，是個打扮有點像《街霸》阿隆，身穿道袍的狂氣男子。名字意思：SE．GA．TA．SAN．SHI．RO，將TA及SAN倒轉，就是SEGA SATURN Shiro ／ 世嘉土星白色機。後來又跟《櫻大戰》聲優橫山智佐一起拍廣告，十足十無線咸豐年前的《原野春夢》MV。