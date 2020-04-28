PS4最後生還者Part 2、對馬戰鬼因疫情延期 Sony公布最新推出日

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【The Last of Us Part II、Ghost of Tsushima 最新推出日期】全球因新冠肺炎（COVID-19）影響，包括遊戲界紛紛延期推出新作，PlayStation兩款大作《最後生還者Part 2》（The Last of Us Part II）、對馬戰鬼（Ghost of Tsushima）早前已宣布延期推出（最後生還者更是無限期延遲推出）；香港時間4月28日凌晨終於確定兩款作品推出日期。

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《The Last of Us Part II》由PlayStation旗下Naughty Dog工作室製作，原訂5月推出，除了《The Last of Us Part II》，更與SIE另一作品《Marvel's Iron Man VR》推出日推遲，製作團隊 Naughty Dog 透過聲明表示，遊戲已進入最後結尾階段，但全球發行途徑受新冠肺炎疫情影響，沒法確認玩家同步玩到遊戲，所以將遊戲無限期延後推出。

▼▼The Last of us Part II 最新遊戲截圖▼▼

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而另一PS4大作《Ghost of Tsushima》（對馬戰鬼），本年3月亦曾公開遊戲推出日﹑實體版和數位版售價及初回版特典等資料，而遊戲（包括中文版）原定 6 月 26 日推出，但亦因遷就《The Last of Us Part II》關係，亦會延遲推出。

主角境井仁，決定放棄武士之道（官方圖片）

Sony Interactive Entertainment（SIE）於4月28日凌晨在Facebook及其官方網誌中發表聲明，指團隊在臨近開發里程碑的時候，經歷到在新型肺炎影響下遭逢巨變的世界，必需適應現今持續變化的環境。在此期間工作受阻，但隨著全球分銷物流開始逐步緩和，宣布《The Last of Us Part II》將於2020年6月19日推出，而《Ghost of Tsushima》隨後於7月17日推出。

資料來源：PlayStation官方網誌

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