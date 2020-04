PS4最後生還者Part 2、對馬戰鬼因疫情延期 Sony公布最新推出日

【The Last of Us Part II、Ghost of Tsushima 最新推出日期】全球因新冠肺炎(COVID-19)影響,包括遊戲界紛紛延期推出新作,PlayStation兩款大作《最後生還者Part 2》(The Last of Us Part II)、對馬戰鬼(Ghost of Tsushima)早前已宣布延期推出(最後生還者更是無限期延遲推出);香港時間4月28日凌晨終於確定兩款作品推出日期。

【相關報道】《The Last of Us Part II》因疫情宣布無限延期【相關報道】《Ghost of Tsushima 對馬戰鬼》中文版 新預告公開劇情

《The Last of Us Part II》由PlayStation旗下Naughty Dog工作室製作,原訂5月推出,除了《The Last of Us Part II》,更與SIE另一作品《Marvel's Iron Man VR》推出日推遲,製作團隊 Naughty Dog 透過聲明表示,遊戲已進入最後結尾階段,但全球發行途徑受新冠肺炎疫情影響,沒法確認玩家同步玩到遊戲,所以將遊戲無限期延後推出。

▼▼The Last of us Part II 最新遊戲截圖▼▼

+ 4 + 3 + 2

而另一PS4大作《Ghost of Tsushima》(對馬戰鬼),本年3月亦曾公開遊戲推出日﹑實體版和數位版售價及初回版特典等資料,而遊戲(包括中文版)原定 6 月 26 日推出,但亦因遷就《The Last of Us Part II》關係,亦會延遲推出。

主角境井仁,決定放棄武士之道(官方圖片)

Sony Interactive Entertainment(SIE)於4月28日凌晨在Facebook及其官方網誌中發表聲明,指團隊在臨近開發里程碑的時候,經歷到在新型肺炎影響下遭逢巨變的世界,必需適應現今持續變化的環境。在此期間工作受阻,但隨著全球分銷物流開始逐步緩和,宣布《The Last of Us Part II》將於2020年6月19日推出,而《Ghost of Tsushima》隨後於7月17日推出。

資料來源:PlayStation官方網誌