最後生還者Last of Us 2限定版PS4 Pro主機公布 機身手掣艾莉紋身

PS4《最後生還者第二章》（The Last of Us Part II/ TLoU 2）快將推出，香港亦將發售PS4 Pro港行限定版主機、限定版手掣，及以同時推出限定版的無線耳機組：

先來看看PS5主機最新想像渲染圖輯

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今次此部The Last of Us Part II限定版主機是1TB版本的PS4 Pro主機，採用啞面機身設計，最大的特徵是以彫刻形式將女主角艾莉（Ellie）的紋身設計圖案刻於機身，比平時只使用印刷圖案的限定機更有收藏價值；同樣地，DS4手掣也在右柄印有紋身設計，而且在Touch Pad位置印有TLoU 2遊戲標題。此限定版同梱也有鐵盒版遊戲光碟，包含了PS4主題及個人造型的DLC Code，售HK$3,180。

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The Last of Us Part II限定版的手掣也有獨立發售（HK$498），適合已有主機的玩家。此外同時推出The Last of Us Part II限定版的無線耳機組，內側有紋身設計、外側有遊戲標題，售HK$768。此外如在PlayStation Platinum Shop及Sony Store預購遊戲的普通版或特別版，亦會分別送The Last of Us Part II的咖啡杯或手提袋。

The Last of Us Part II 各限定版、遊戲本體等官方價格及資料：

據了解，艾莉在第二集加上紋身是有其原因，就是用來掩蓋她以前被喪屍咬過的痕跡（第一集時穿長袖）。雖然她是免疫體質，但如果被人看到這個傷痕，無論以為她會異變還是知道她能免疫，兩種後果也會相當不利。