最後生還者Last of Us 2限定版PS4 Pro主機公布 機身手掣艾莉紋身

PS4《最後生還者第二章》(The Last of Us Part II/ TLoU 2)快將推出,香港亦將發售PS4 Pro港行限定版主機、限定版手掣,及以同時推出限定版的無線耳機組:

先來看看PS5主機最新想像渲染圖輯

+ 6 + 5 + 4

今次此部The Last of Us Part II限定版主機是1TB版本的PS4 Pro主機,採用啞面機身設計,最大的特徵是以彫刻形式將女主角艾莉(Ellie)的紋身設計圖案刻於機身,比平時只使用印刷圖案的限定機更有收藏價值;同樣地,DS4手掣也在右柄印有紋身設計,而且在Touch Pad位置印有TLoU 2遊戲標題。此限定版同梱也有鐵盒版遊戲光碟,包含了PS4主題及個人造型的DLC Code,售HK$3,180。

+ 7 + 6 + 5

The Last of Us Part II限定版的手掣也有獨立發售(HK$498),適合已有主機的玩家。此外同時推出The Last of Us Part II限定版的無線耳機組,內側有紋身設計、外側有遊戲標題,售HK$768。此外如在PlayStation Platinum Shop及Sony Store預購遊戲的普通版或特別版,亦會分別送The Last of Us Part II的咖啡杯或手提袋。

The Last of Us Part II 各限定版、遊戲本體等官方價格及資料:

據了解,艾莉在第二集加上紋身是有其原因,就是用來掩蓋她以前被喪屍咬過的痕跡(第一集時穿長袖)。雖然她是免疫體質,但如果被人看到這個傷痕,無論以為她會異變還是知道她能免疫,兩種後果也會相當不利。