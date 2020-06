The Last of Us Part II 最後生還者2 實Game預覽：好好玩 畫面神

··【The Last of Us Part II 最後生還者2 實Game預覽】PS3上評價最高的遊戲之一《The Last of Us》最後生還者,PS4續集《The Last of Us Part II》即將於6月中推出,宅民黨有幸獲得傳媒先行預覽遊戲,以下為遊戲早期評價和感想。