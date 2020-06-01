The Last of Us Part II 最後生還者2 實Game預覽：好好玩 畫面神

··【The Last of Us Part II 最後生還者2 實Game預覽】PS3上評價最高的遊戲之一《The Last of Us》最後生還者，PS4續集《The Last of Us Part II》即將於6月中推出，宅民黨有幸獲得傳媒先行預覽遊戲，以下為遊戲早期評價和感想。

玩法升級 攻略方式更多選擇

遊戲的基本玩法仍然和上集一樣是一本道過版式設計，但是地圖的立體度大大提高，場景的闊度和縱度都比前作以倍數提升，一個關卡內往往可以上落兩三層樓、或是整條街中有數棟建築物可以走位。走動空間增多之下令玩家在攻略關卡時有更多方式和選擇，可以利用地形逐個擊破，也可以用聲音引走敵人之後靜悄悄地過關。而沒有戰鬥的地圖也比前作多了數倍探索空間，對於筆者這種喜歡將整個地圖踩遍一次的人來說十分幸福。

AI進一步提升 戰鬥更逼真投入

地圖增大了的同時，AI也比前作提升更人性化，玩家開槍後會散開包圍槍聲前來的方向，亦使用牽制射擊再繞路包抄等戰術，也會佔據高地在高處尋找玩家等等。另外有趣的是每個人類敵人都會有名字，如敵人發現玩家暗殺的敵人屍體之後，會大喊「（某人的名字）死了！有人潛入！」等對白，令戰鬥更有實感。但AI聰明了的同時也令難度提升不少（也可能是筆者技術不濟吧），在一版裡想要完美潛行打倒所有敵人是極為困難，往往殺了三四個敵人後就被發現了，這時候就會想和艾莉一樣講一句「Fuxk these asshxles！」...

佔據高地獲得更好視野就能安排潛入路線獲得優勢，但相對地敵人也會先行佔據高地令玩家難以遁形。

PS4極致畫面 畫質猶勝FF7R、地平線

《The Last of Us Part II》的畫面質素肯定是所有PS4遊戲中的頂尖之列，後啟示錄式城市變成廢墟的場景同樣吸引；光影、材質的處理還是物理效果的細緻度全都令人為之驚嘆，特別是對材質和液體效果的處理可說是已到瘋狂的地步。以至於是一邊玩的時候會一邊想，到底團隊花了多少時間和心機來打磨這些細節...（按圖放大細節）

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檢視物品時可看到艾莉指甲邊的污漬以及皮膚的質感、背包會隨著騎馬和跑步的步幅而晃動、下雨時地上所有水氹都會有漣漪、潛行刺殺時可看到艾莉割斷敵人脖子時因用力而露出猙獰的表情、推垃圾箱時會因為你推的是長邊還是短邊而有不同的物理表現...還可以列出更多例子，但就留給大家在自己遊玩時好好發掘吧。

個人強烈建議在遊玩時不要只顧著殺敵和過版，好好留意一下開發團隊在打磨這些細節上花的心機，會令遊戲體驗提升許多。

簡單總結：好好玩

由於只是早期預覽，很多內容在現時未能公開，但要簡單總結就是：好好玩。遊戲各方面都比已經很好玩的前作全面提升，不論遊戲性、畫面、關卡設計還是內容量都無可挑剔，誰不玩誰損失。雖然遊戲的CG影片因事故洩漏，但如果你是和筆者一樣忍住了沒看劇透的話，在你一開始就會有許多驚喜。遊戲將於6月18日推出，準備好你的PS4吧！