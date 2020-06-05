OVERCOOKED 初代《煮過頭》免費取得！EPIC Games平台登記教學

【免費OVERCOOKED! 】Epic Games Store近來勁送正版遊戲，繼《GTA V》、《Borderland The Handsome Collection》PC版免費任玩及去年7月限時送《煮過頭》後，再一次免費開放下載第一代《OVERCOOKED! 》，以下介紹取得方法。

Overcooked由Team17製作，成為破壞友情嗌交game，製作團隊 Team17 第二次限時免費送出

2016年推出的《OVERCOOKED！》曾於任天堂Switch、PS4、Xbox One及PC平台推出，成為經典友情破壞遊戲，遊戲以廚房作舞台，在1人模式、4人合作或 2對2合作戰 中分工合作，由製作材料、烹調、上碟、送菜甚至洗碗，都要玩家高度合作，只要有一個「豬隊友」就可以令全隊敗陣，弄得不好更可能火燒廚房，絕對是友情甚至是愛情考驗！

▼▼ OVERCOOKED! 遊戲截圖 ▼▼

+ 5 + 4 + 3

EPIC Games Store平台由即日起至2020年6月11日23:00，玩家可以免費下載初代遊戲，注意遊戲只有Windows版本，Mac玩家可能要等一等，而限免期間並不包括期間曾推出的DLC下載內容。

Epic Games下載步驟【點圖放大】