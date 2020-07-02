騰訊開發「代號SYN」開放世界FPS 直接參考Cyberpunk 2077？

【Cyberpunk 2077 騰訊版？】日前騰訊遊戲舉行年度發布會，全場焦點當然落在《街頭霸王：對決》及《Pokemon Unite》等IP重頭作品，不過亦有一款作品大家可能錯過《Code SYN》（代號 SYN）的開放世界FPS計畫，仔細一看與《Cyberpunk 2077》（電馭叛客 2077）實在太相似！

騰訊公開的自家作品《Code Syn》

《Code SYN》（代號 SYN）由騰訊遊戲旗下 光子工作室群（Lightspeed & Quantum Studios）開發，日前由騰訊遊戲副主席馬曉軼，於騰訊遊戲年度大會上公開；遊戲以Unreal Engine開發、將會有PC及家用機版本，目前公布的資料只限於官方公布的一段約2:30影片中，並未有推出日期及遊戲Gameplay資料，憑片段顯示預計，遊戲將會與CD Projekt RED於11月推出《Cyberpunk 2077》（電馭叛客 2077）極為相似！

▼▼《Code Syn》相似位睇真啲【點圖放大】▼▼

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騰訊遊戲高級副總裁馬曉軼除了宣布強大IP合作，Code SYN亦是另一注目點 【Tencent 圖片】

▼▼《Code Syn》官方影片 ▼▼

Xbox One X Cyberpunk 2077主機開箱

玩家當然期待11月19日推出《Cyberpunk 2077》，而Xbox One X早前亦公開了與《電馭叛客 2077》聯乘遊戲主機限量版套裝，一起重溫我們的開箱介紹！

相關圖輯：Cyberpunk 2077 x Xbox One X 「No Future」限定主機開箱

《Cyberpunk 2077》Xbox One X 限量版開箱（陳錦洪 攝）

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