【動物之森／動物森友會】攻略｜「阿獺」出現條件及海洋生物圖鑑

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【動物之森】（動物森友會／Animal Crossing）攻略｜7 月更新活動後，玩家終於都可以跳到大海中暢泳，同時也會在大海中找到新加入的海洋生物，更能遇到新的 NPC「阿獺」兌換人魚家具的 DIY。馬上為大家介紹 7 月活動的內容﹑玩法和海洋生物圖鑑。

出海游水喇

7 月更新後，玩家的信箱會收到「潛水鏡附呼吸管」，也可以到 Nook 商店買潛水衣。穿上後行到海邊按「A」，就能開始游水。其間看到氣泡，按「Y」下潛後可以捉到各種海洋生物。

「阿獺」出現條件

當玩家在大海捉海洋生物時，有機會遇到「阿獺」，但他只會在玩家捉到帆立貝時隨機出現，玩家可以用手上的帆立貝和他兌換獎品，包括人魚家具 DIY 或珍珠（製作人魚家具的必要材料）。並不是每次捉到帆立貝他都會出現，所以玩家唯有不斷刷新等他游過來。

海洋生物中，比較難捉到一的種（遊戲截圖）

↓↓↓放大下圖睇海洋生物圖鑑↓↓↓

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七夕竹上會寫有很多願望

七夕活動

7 月更新除了可以游泳和加入海洋生物外，更有七夕活動，玩家可以在 Nook 購物中的「特別商品」，買入七夕竹。不只是出色的裝置家具，上面更掛有很多不同的願望。玩家想即日就能入手七夕竹，其實只要和朋友互相送禮即可。

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