2020 Switch二十大新遊戲排名　《原神》爭議中上榜 冠軍11月推出

隨著動物森友會（動物之森）的熱潮，加上疫情大家不能「周圍走」，安在家中玩遊戲最好，而在今年上市的Switch遊戲中，許多玩家都會在巴哈姆特上展開一連串遊戲討論，部分遊戲上市後受到許多討論，卻也有還沒上市就爭議不斷的，而這除了創造高話題，也反應了高銷量，著實為遊戲廣告了一波。

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，截至2020年11月3日在巴哈姆特人氣排行、評分排行、銷售排行、期待排行裡，哪些是玩家們最多討論的遊戲～

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2020年11月04日，共11個月。 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『巴哈姆特Switch遊戲排行』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】