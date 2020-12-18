如果要評選本年度最受矚目的遊戲，《Cyberpunk 2077》（電馭叛客 2077）必定是榜上有名。連續跳票三次衝上各大社交媒體熱搜、被玩家親切地成為「波蘭蠢驢」的開發方 CDPR，將賽博朋克風向圈外輸出的典型遊戲之一，每一項都足夠調動玩家的好奇心。

在第三次跳票後，《Cyberpunk 2077》終於在 12 月 10 日發售，當天就出現了各種遊戲相關的梗圖，而根據 CDPR 發佈的數據，遊戲預購量和首發日銷量之和就已經超過了遊戲研發、市場宣傳在內的總和。

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399 元一份（Steam版本），一天時間收回成本，足見玩家的熱情，不過在玩家們正式玩到這款遊戲時，卻出現了各種各樣的狀況，bug、退款等情況直接導致了《Cyberpunk 2077》評分下跌。

截止 12 月 11 日，Metacritic 網上《Cyberpunk 2077》 PC 版的用戶評分已經下跌到了 6.9 分，PS4 和 Xbox 版則更低，分別為 2.9 分和 4.0 分，已經算是不及格了。

即使是跳票 3 次後，《Cyberpunk 2077》也還是免不了「後遺症」。

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《2077 》的後遺症不少

作為一款被期待已久的遊戲，《2077》並不缺熱度，CDPR 放出的宣傳物料以及前作《巫師3》的高口碑，都讓玩家對它充滿信心，以至於連續跳票 3 次的情況下，仍然有不少玩家表示願意等待，但即便是延時發售的版本，也存在不少問題。

《2077》主機版體驗差是玩家們反饋較多的一個問題，由於目前新世代主機 PS5 和 Xbox Series X 基本上都是一機難求，PS5 甚至被炒出了 8000 元一台的高價，現在大部分主機玩家使用的大多都是上一世代主機。

上一世代主機 PS4 和 Xbox one 還是 2013 年發佈的，即便是這兩款的升級版，相比新世代主機性能也是相形見絀，而 CDPR 由於時間緊迫，對主機的優化並不到位，導致遊戲運行幀率較低，畫質相比新世代主機也更差。

作為一款要使用槍械的射擊類 FPS 遊戲，不到 30 的幀率足以對遊戲體驗造成破壞性的影響，也難怪部分主機玩家調侃「原來 PPT 才是真正的賽博朋克」。

Cyberpunk 2077配置需求（CDPR官方圖片）

雖然說換到性能上限更高的 PC 平台上，體驗會有一定改善，但同時也意味着玩家要付出不低的成本，首先就是配置要求，根據 CDPR 官方發出建議配置表，1080P 分辨率就需要 Intel Core i7-4790 處理器和 GTX 1060 6GB 版顯卡，而開啟光追之後，最低配置更是要求 RTX 2060 顯卡。

處理器顯卡之外，遊戲基本存儲空間給到的建議是 70GB SSD ，隨着遊戲時間的增長，數據量必然還會繼續增加。對於部分小存儲空間用戶來說，這顯然就需要再額外購置一塊硬盤。

看起來《2077》的售價並不算特別高，但想要較為舒適地玩下去，付出的成本不可謂不高。

而且這些硬件成本還只是第一道關，《2077》為了趕上 12 月 10 日發售，還是有一些偶發性的 bug，像是走着走着突然出現一個無臉 NPC 人物，這要是晚上玩肯定得嚇一大跳。

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人物穿模就更常見了，在一個流傳極為廣泛的視頻中，當玩家操控人物攻擊一位坐在輪椅上的人時，會導致這個直接穿模，人物和椅子錯位，簡直打破了物理規律。

更讓人無奈的是，這個人被攻擊穿模後，還會跑走，再次打破了醫學規律。

或者說，在遊戲 bug 面前，根本就沒有什麼物理規律，玩着玩着遊戲，突然出現一個站在天上的人，沒有任何支撐。

雖然說像穿模這樣的 bug 對遊戲進行不會有太大的影響，但卻很讓人出戲，說好的沉浸式賽博朋克世界呢。

事後，CDPR 雖然很努力的修復 bug ，並很快推出了 1.04 新版本改善了不少問題，但主機版體驗不好、偶發性 bug 的情況還是存在。

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除了遊戲 bug，CDPR 的宣傳策略也受到了玩家們的質疑，前作《巫師3》以及 CDPR 放出的宣傳畫面，讓不少玩家以為《2077》是一款可以隨意探索、自由度極高的開放世界遊戲。

而實際情況和玩家的期待卻有一些區別，在知乎、微博等社交媒體上就有玩家表示和遊戲內 NPC 人物的交互並不算太多，部分人物交談也就一兩句話，遊戲中可使用的超夢並不多。

地圖探索方面，本身遊戲地圖「夜城」並不算太大，而像是遊戲中的高層建築，也是需要任務才能開啟的，並不能隨心所欲的探索，相比 CDPR 的宣傳，遊戲中有不少內容都沒能實現。

主機版超低幀率、各種讓人哭笑不得的 bug、遊戲內容和宣傳不符等構成了玩家退款、打低分的原因。

而我們在和多位《2077》預購玩家溝通後，發現此次《2077》因跳票、口碑出圈後，還吸引了一批非主機遊戲玩家，他們的體驗又有些許不同。

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除了 3D 眩暈，還有這件事需要你警惕

在和我們溝通期間，有好幾位首次接觸《2077》這類遊戲的玩家都表示自己沒玩多久就退款了，遊戲時間大多在 2-10 小時內不等。《2077》這次前期遊戲劇情推進較慢，勸退了部分追求刺激的新玩家，還有就是不習慣人物劇情類遊戲的玩家。

而由於《2077》僅有第一視角，再加上遊戲本身畫面比較昏暗、部分場景中大量不同顏色的霓虹燈閃爍，對於 3D 眩暈敏感的玩家來說，遊玩體驗並不好，噁心、乾嘔、暈眩是常態。

雖然部分人因個人體質不同，能克服 3D 眩暈，但這裏還是建議大家量力而行。

3D 眩暈之外，《2077》另一個問題則更為嚴重，它是有可能引發光敏性癲癇的，即遊戲內容會引發癲癇患者發病。如果本人或身邊親戚有相關病史，可就要小心了。

（Cyberpunk 2077官方Twitter）

根據癲癇基金會的解讀，約 3% 的癲癇患者，在一定強度的閃光燈或特定視覺場景中會引發癲癇，多見於兒童和青少年，隨着年齡增加會逐漸減少，這種情況被稱為光敏性癲癇。

可別小看這 3%，一旦出事影響極大，1997 年日本發生的「立方獸事件」就是前車之鑑，當時日本有不少小朋友正在電視機前觀看《寵物小精靈》動畫，動畫中的導彈爆炸而產生的高頻率紅藍光閃爍，引發了觀眾頭暈眼花、暫時失明、抽搐昏迷等症狀，之後根據日本消防部分統計，當天有 658 名兒童不適送醫。

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這次《2077》同樣也是，外媒 Game informer 的編輯 Liana Ruppert 就表示自己遭遇了光敏性癲癇，並表示在遊戲中的俱樂部、酒吧等光源較多、閃爍頻率較高的地方，容易引發癲癇。

由於電子屏幕的普及，光敏性癲癇越來越受到重視，不僅僅遊戲當中會添加警吿或者是去掉光效，視頻類內容同樣也會做相應處理，TikTok 就加入了一個新選項，讓用戶可以選擇自動跳過可能引發癲癇的視頻內容。

同樣的，CDPR 在 Game informer 報道後，很快就在遊戲內加入了警吿，並在 Twitter 等社交媒體上提醒玩家，在之後更新的版本中更是直接去掉了可能引發癲癇的部分動畫，降低了燈光閃爍的頻率和幅度，基本消除了引發光敏性癲癇的可能。

一般來說，在強光情況下能有一定改善，但這裏還是建議大家儘快更新新版本，如果在玩《2077》期間有 3D 眩暈或其他不適症狀，還是儘快停止或是到醫院檢查。

畢竟遊戲再好玩，身體還是更重要。

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現在可能不是最佳時刻

那麼，以上種種 bug 和問題能說明《2077》 就是一款不合格的遊戲嗎，恐怕答案是否定的，在微博等社交媒體上，不少玩家表示都相信經過一段時間的修復，實際體驗能獲得一定改善。

而 CDPR 也在 12 月 14 日晚間公布了進一步的優化和退款方案，表示將推出多個遊戲補丁，優化 PS4 和 Xbox One 的遊戲體驗與消除 bug，同時主機玩家可在 2020 年 12 月 21 日之前申請退款。（編按：最新消息指退款申請仍須符合PS、XBOX的條件）

（Cyberpunk 2077官方Twitter圖片）

之所以這次《2077》引來如此大的玩家反彈，除遊戲自身的原因外，也是此次《2077》連續跳票和開發方的好口碑，促使了輿論對它的討論，從而引發的玩家的高期待值。

CDPR 上一款遊戲《巫師 3》的高口碑以及它免費推出多個 DLC 擴展遊戲內容的行為，都贏得了玩家們的認可。而它在自家遊戲平台 GOG 上設置 30 天的退款期，更是直接引爆了輿論，要知道一款主機遊戲的遊玩時間也不過幾十個小時。

也就是說玩家甚至可以免費遊玩後再退款，對比業界主流都在用 DLC 擴展遊戲內容拉昇遊戲售價的行為，CDPR 簡直是過於良心。

以上種種，讓不少非遊戲圈的人都知道了它，首銷日就能收回成本是最好的影響力證明，但疫情的影響以及 CDPR 自身的問題，遊戲明顯還沒有到完善的可發售狀態。

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顯然，遊戲並不符合玩家對於它的期待，尤其是主機平台的體驗，疫情期間不能去公共場所辦公嚴重降低了 CDPR 的效率，而且 CDPR 的工作人員也不過 1111 人，相比育碧等大型遊戲廠商還是有差距的，以至於連續三次跳票。

再加上疫情導致的 PS5 和 Xbox Series X 新世代主機產能跟不上，消費者只能高價買的情況，都進一步導致了《2077》的口碑逆轉。

不過，現在的情況對於不少玩家來說也許是好事，可以說，CDPR 延續之前的方式，總算用寬厚的退款政策挽回了一些口碑。

而多出來的這段「冷靜期」，剛好也可以讓玩家思考一下，自己是不是真的喜歡《2077》這款遊戲，受朋友、輿論影響的新玩家也可以藉此機會正視自己的意願，到底適不適合這種主機遊戲。

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【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：穿模 Bug、評分大跌至 2.9，現在或許不是入手《賽博朋克2077》的最佳時機】