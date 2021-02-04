PS/Switch減價｜God of War、太鼓$100有交易　30款抵買遊戲推介

遊戲動漫
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PlayStation 新春活動「爆玩新年」展開，除了大家都很喜愛的遊戲減價之外，今次更有挑戰賽「Playful Festival Challenge」活動，與其他玩家競爭遊戲時數嬴大獎；以外有一個FIFA球王盃。以下就先提供今次活動的要點，包括實體版、周邊減價及挑戰遊戲的情報，接著再推介30款PS Store上減價的抵玩良作遊戲：

👇PS新春周邊、實體版減價及挑戰賽情報（2月21日止）👇

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👇PS Store新春減價 精選30款抵玩遊戲推介（2月17止）👇

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同一時間SEGA及SQEX也有公布減價祭，Switch玩家在香港eShop平台也有很多優惠遊戲。不過暫時就未有任天堂本家遊戲的新春優惠，數量上比PS少。

👇Switch eShop新春減價 精選15抵玩作（2月17止）👇

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👇隻GAME好唔好玩？相關遊戲評測👇

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👇同場加映：2021年1月新番5ch評價排名　32作品4部Rank S必睇👇

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詳細文章：2021年1月新番｜5ch論壇評32部作品　進擊的巨人等4部Rank S必看

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