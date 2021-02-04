撰文： 賴浩然 最後更新日期： 2021-02-04 17:35

PlayStation 新春活動「爆玩新年」展開，除了大家都很喜愛的遊戲減價之外，今次更有挑戰賽「Playful Festival Challenge」活動，與其他玩家競爭遊戲時數嬴大獎；以外有一個FIFA球王盃。以下就先提供今次活動的要點，包括實體版、周邊減價及挑戰遊戲的情報，接著再推介30款PS Store上減價的抵玩良作遊戲：

👇PS新春周邊、實體版減價及挑戰賽情報（2月21日止）👇

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👇PS Store新春減價 精選30款抵玩遊戲推介（2月17止）👇

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同一時間SEGA及SQEX也有公布減價祭，Switch玩家在香港eShop平台也有很多優惠遊戲。不過暫時就未有任天堂本家遊戲的新春優惠，數量上比PS少。

👇Switch eShop新春減價 精選15抵玩作（2月17止）👇

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👇隻GAME好唔好玩？相關遊戲評測👇

👇同場加映：2021年1月新番5ch評價排名 32作品4部Rank S必睇👇

2021年一月新番動畫實在太多好作品，加上好多上季佳作例如咒術迴戰、Re-Zero二期都連著播，可能今季追番要看十至二十部作品絕不出奇。在大部份作品都播出2至3集後，日本5ch網民也出了32部動畫Rank F至Rank S的評級，以下一齊看看，記者也順便介紹一下：

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詳細文章：2021年1月新番｜5ch論壇評32部作品 進擊的巨人等4部Rank S必看