4月新番動畫10人大推薦｜今個4月日本方面將有61部動畫新作／續作陸續上線，本文推薦了10部最具話題性的精選之作，當中《機動戰士高達GQuuuuuuX》有EVA庵野團隊操刀，而請到YOASOBI唱主題曲的搞笑戀愛小魔女故事《WITCH WATCH 魔女守護者》更有力成為今季新霸權。



4月新番動畫必看10推薦｜防風少年2期、魔女守護者、炎炎消防隊3

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《防風少年 WIND BREAKER Season 2》

4月4日起每週五更新

風鈴高中一群不良少年的熱血故事迎來第2季，主角櫻遙為救老友杏西，與暴力集團「ＫＥＥＬ」對上了！（香港中文版由MUSE木棉花代理）

《防風少年 WIND BREAKER Season 2》4月4日起每週五更新

《炎炎消防隊 參之章》

4月4日起每週五更新

雖然漫畫版《炎炎》已完結多年，但這部結合救災和英雄式戰鬥的作品仍然很有看頭，今輯講第8大隊長櫻備被囚禁了，森羅等第8隊隊員亦被通緝，為了隊長眾人選擇與「影之男」JOKER合作劫獄。（香港區Netflix已上架）

《炎炎消防隊 參之章》4月4日起每週五更新

《機動戰士高達GQuuuuuuX》

4月4日起每週五更新

故事設定改寫了《機動戰士高達》一年戰爭結果，在平行世界中自護已勝出了5年，描寫女高中生主角天手讓葉，在中立殖民地SIDE-6與難民少女涅安相遇，後被捲入非法MS決鬥競技「戰團對決」，駕駛著神祕最新型MS「GQuuuuuuX」投身其中，而被通緝的神祕MS「紅色高達」駕駛員修司也出現在她們面前。（Amazon Prime Video 上架中）

《機動戰士高達GQuuuuuuX》｜4月4日起每週五更新

《黑執事 綠之魔女篇》

4月5日起每週六更新

名作《黑執事》推出新一季動畫，凡多姆海伍家十三歲家主「少爺」謝爾與他忠心的「黑執事」賽巴斯欽，以「女王的看門狗」之名處理黑暗任務。在女王命令下，他們前往德國調查離奇死亡事件，踏入傳說中的「狼人之森」，迎接駭人的詛咒。（Netflix／巴哈姆特動畫瘋上架中）

《黑執事 綠之魔女篇》4月5日起每週六更新

《黑執事 綠之魔女篇》主角之一「黑執事」賽巴斯欽的配音員小野大輔早前來港宣傳，《香港01》跟他進行了簡單訪問：

《搞笑漫畫日和 GO》

4月5日起每週六更新

大家沒看過《搞笑漫畫日和》也應該看過這些動物公仔的惡搞meme圖，這部「邪典級」搞笑作品，終於再有全新動畫系列，屬於深夜播出的惡搞短片。（巴哈姆特動畫瘋上架中）

《搞笑漫畫日和 GO》4月5日起每週六更新

《安妮的故事》2025版

4月5日起每週六更新

與《長腳叔叔》、《飄零燕》等同屬世界名作劇場系列的古早級名作《安妮的故事》推出了令和新版：在愛德華王子島的綠山牆，長有一頭紅髮的孤女安妮·雪莉，被卡斯伯特兄妹收養，憑著豐富想像力融入新家庭。她與對手吉爾伯特、好友黛安娜及村民互動中逐漸成長，展開溫馨的成長故事。（巴哈姆特動畫瘋／Ani-One YouTube上架中）

《安妮的故事》4月5日起每週六更新

《真･武士傳 YAIBA》

4月5日起每週六更新

《名偵探柯南》作者青山剛昌另一名作。為成為武士，鉄刃苦修後返日，暫居峰家並與女兒さやか共同生活。偶遇劍道高手鬼丸猛後，兩人衝突不斷，古老魔劍「雷神剣」與「風神剣」逐漸甦醒，命運的故事隨之展開。(黃Viu、Netflix上架中）

《真･武士傳 YAIBA》4月5日起每週六更新

《賽馬娘 Cinderella Gray》（灰髮灰姑娘）

4月6日起每週日更新

以超高人氣的吃貨為主角的新章，蕭條已久的笠松訓練中心學園，跑出了一位灰色毛髮的「灰髮灰姑娘」，她的名字叫「小粟帽」！定將顛覆賽場上的常識。（香港區Netflix已上架）

《賽馬娘 灰髮灰姑娘》4月6日起每週日更新

《WITCH WATCH 魔女守護者》

4月6日起每週日更新

被視為今季霸權，還有YOASOBI主唱OP《Watch Me》。故事講鬼族後裔乙木守仁被父親指派成兒時玩伴、魔女若月妮可的使魔。妮可修行歸來請求守仁協助，兩人共同對抗預言中黑魔女的威脅，守仁也決心守護她。（香港區Netflix已上架）

WITCH WATCH 魔女守護者｜4月6日起每週日更新

《正義使者-我的英雄學院之非法英雄》

4月7日起每週一更新

不起眼的大學生灰迴航化身街頭「英雄」幫助他人，卻因結識偶像少女「POP☆STEP」與神秘蒙面人「手指虎」，捲入非法義警活動。他們究竟是犯罪者，還是正義的守護者？非法英雄的故事正式展開！(黃Viu已經上架）