任天堂最強法務又贏　美國一Switch改裝商被判賠償200萬美元

任天堂在打擊遊戲主機改裝的行動中再次贏得重要法律裁決。



美國聯邦法院近日對以「Modded Hardware」名義經營的瑞恩·邁克爾·戴利（Ryan Daly）作出判決，裁定其向任天堂支付200萬美元的賠償金。此案由美國華盛頓西區地方法院審理，最終裁決不僅包括經濟賠償，還包括一項全面且永久的禁令，標誌着戴利涉及主機改裝的商業活動將徹底終止。

戴利所經營的業務涵蓋多種設備與服務，可繞過任天堂Switch主機的安全機制。該機制旨在防止未經授權訪問受版權保護的內容，包括遊戲軟件及系統程序。他所銷售的產品包括「MIG Switch」，該設備可讓用戶運行未經授權的遊戲；以及「MIG Dumper」，可用於將實體卡帶中的遊戲內容複製到電腦存儲設備上。此外，他還提供改裝晶片、預破解主機、安裝服務以及分發任天堂的未授權遊戲內容。

法院認定，戴利的行為違反了數字千年版權法及相關聯邦版權法律。根據2025年9月5日公布的判決結果，戴利除支付200萬美元賠償金外，還必須遵守永久禁令，不得再從事任何規避版權保護機制的行為。禁令內容廣泛，涵蓋銷售或持有改裝晶片、閃存卡帶、破解主機，運營或維護相關網站，甚至不得投資可能涉及侵權產品的企業。其名下的網站將交由任天堂處理，所有現存的改裝設備也將被沒收並銷燬。

任天堂強調，此類設備助長了大規模的盜版行為，侵犯了其知識產權，損害了消費者對平台的信心，造成嚴重且難以挽回的損失。此次判決是任天堂在打擊主機改裝行為方面取得的重要法律成果，不僅對涉案當事人形成了有效震懾，也為其他潛在違法者敲響了警鐘。

延伸閲讀：Switch 2 遊戲推薦｜咚奇剛Bananza 7.17推出！附7~10月必玩作品（點擊連結看全文）

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】