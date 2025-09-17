超級機器人大戰Y（機戰Y）攻略｜全主線流程＋條件一覽

超級機器人大戰Y（機戰Y）攻略！全主線流程＋條件｜不少機迷期待的《超級機器人大戰Y》終於正式在多個遊戲平台上推出，記者花了近百小時終於將遊戲完全打爆後，先為大家帶來全遊戲的主線流程，以及不同版圖的進入條件。另外，之後還會另文為大家帶來更多隱藏要素攻略。



第一章 主線流程

鮮花、忍者與生日 or 野花造訪花園

天鬼覺醒 or 怪獸操控者與龍

合體龍人 or 運命之子們

開啟的大門

第二章 主線流程

受托的勇者們

漂流異邦人

魔女、新娘與天使

受詛咒的MS

深淵的歸來者 and 來自銀河的歌姬

引導未來的人

第三章 主線流程

夜明前的戰雲 or 雪與冰的生日

天之魔神、地之魔王

他們與她的選擇

生死之間

新世界宣言

第四章 主線流程

斯維特強襲 and 六人、一匹、一體

魔女的心願

決死盡頭

NINJA的誓言 or 反叛的NINJA

第五章 主線流程

生命的烙印 and 追求永遠與正義之龍

再生、增殖、進化的邪念 and 超越妖魔之力

輪迴的世界

孤月照我途 or 輝夜綻花香

第六章 主線流程

回憶的另一端 or 我的歌、你的歌 ＞ 野心啟動

進入未知

時間另一端的聖戰

無止盡的戰鬥

NOAHS激震

過去、現在、未來，以及……

第七章 主線流程

終結的序幕

綻放於宇宙的花朵

兩個人的開始 or 開始的兩個人

受托之物，是什麼？

永遠的終結

地球的救世主 or 斬裂黑暗的光

照耀黑暗的光 or 宇宙鳴動

天帝最後的賭注 or 前往新世界

訣別與相逢，然後……or 未來為誰而在

Ending