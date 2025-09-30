PRAGMATA｜與小蘿莉駭客解謎＋實時戰鬥新體驗｜TGS2025現場試玩

PRAGMATA TGS2025現場試玩｜東京遊戲展2025（TGS2025）中，Capcom展區無疑是全場焦點之一。其神秘新作《PRAGMATA》自公佈以來，憑藉其科幻風格與獨特的世界觀（以及一直以來的小蘿莉AI機械人），一直牽動著全球玩家的心。記者於現場親身試玩了這款備受期待的作品，體驗到其將駭客解謎與第三人稱實時戰鬥無縫結合的創新玩法，感受了一場前所未有的科幻冒險。



今年Capcom的攤位與BH9同樣吸引不少玩家的，便是這款「多次延期」的PRAGMATA

駭客系統與動作同步進行

《PRAGMATA》的核心魅力在於其獨特的「多工處理」遊戲機制。玩家將扮演主角Hugh，在荒涼而充滿危機的月球表面對抗失控的AI部隊。與傳統動作遊戲不同，本作的戰鬥與解謎是同步發生的。當玩家需要駭入敵方系統或破解環境機關時，遊戲時間並不會暫停。這意味著在進行駭客操作的同時，必須時刻保持警覺，留意周遭敵人的動向，靈活地進行閃避與走位，否則稍有不慎便會遭受重創。

主角一開始就遇到一位有如真人小女孩的AI機械人小蘿莉

極大地提升了遊戲的緊張感與策略深度。玩家無法再安逸地躲在掩體後慢慢解謎，而是被迫在槍林彈雨中尋找安全的空檔，考驗著玩家的反應速度與戰場管理能力。戰鬥系統本身也充滿巧思，例如攻擊敵人的腿部遠比射擊頭部更具效率，鼓勵玩家採用更具策略性的戰術，而非單純地進行火力壓制。

二人合作無間，AI少女hack入敵人機體找尋弱點，主角就需要最快速度擊破敵人。

策略性射擊與資源探索

在試玩版本中，主角手持一把擁有無限彈藥的基礎手槍，但隨著場景的深入，可以拾獲如脈衝步槍（pulse rifle）和能夠束縛敵人的靜滯網（Stasis Net）等更強力的武器。除了戰鬥，探索亦是遊戲的重要一環。場景中佈滿了不少雷射陷阱，玩家需要小心翼翼地前進。同時，散落在各處的黃色儲物箱隱藏著隨機的補給品或裝備，驅使玩家仔細探索每一個角落。遊戲設有檢查站（Checkpoint）作為存檔點，同時也是返回庇護所的傳送點。在庇護所中，玩家不僅可以補充物資、升級裝備，還能與那位神秘的小女孩——AI小蘿莉機械人Diana進行互動，甚至可以將探索途中獲得的物品贈送給她，似乎暗示著兩人之間存在著某種羈絆系統。

人機羈絆與震撼的終極一擊

本次試玩的高潮無疑是一場小型頭目戰。在這場戰鬥中，玩家需要一邊閃避頭目多樣化的攻擊模式，一邊尋找機會對其進行駭入。這場戰鬥完美地展示了主角與小蘿莉之間的協同作戰。當玩家成功攻擊或駭入敵人時，畫面上的特殊計量表會逐漸累積。

一旦計量表填滿，小蘿莉便能發動一次威力強大的「全面駭入」（all-out hack），使頭目陷入長時間的癱瘓狀態。此刻，便是玩家發動總攻擊的最佳時機，主角可以使出一套極具魄力的電影式終結技，給予敵人致命一擊。這種結合了玩家操作與夥伴支援的戰鬥模式，不僅帶來了極高的爽快感，也這位小小的AI機械人不再只是一個需要保護的對象，而是戰鬥中不可或缺的可靠夥伴。