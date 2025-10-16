《閃光的哈薩威》續作預告公佈粉絲終等到　哈薩威將再掀高達對決

高達迷準備好了嗎？那個曾讓無數人熱血又心碎的《機動戰士高達 閃光的哈薩威》即將回歸銀幕！官方於10月10日正式釋出第二部電影《機動戰士高達 閃光的哈薩威 喀耳刻的魔女》的首支正式預告，並同步公開全新主視覺。這次不只是高達對決升級，故事線也將更深入主角哈薩威的內心矛盾與命運交錯，讓人一看預告就雞皮疙瘩狂起。



其實《閃光的哈薩威》早在1989年就以小說形式登場，原作由高達之父富野由悠季執筆，插畫由名插畫家美樹本晴彦負責。故事接續《機動戰士高達 逆襲的夏亞：貝托蒂嘉的子嗣》之後的劇情，並作為官方UC NexT 0100計畫的一環進行動畫化。原作的粉絲等了幾十年，才等到如今電影系列的完整重生。

《機動戰士高達 閃光的哈薩威 喀耳刻的魔女》海報（X@@gundam_hathaway）

劇情背景設定在「第二次新吉翁抗爭」結束後12年，也就是宇宙世紀（U.C.）0105年。儘管人類經歷過被稱為「阿克西斯震撼」的歷史事件，象徵人類意識的覺醒與希望，但現實卻依然殘酷。地球聯邦政府變得更加腐敗，污染日益嚴重，甚至以「獵人頭計畫」為名，強迫地球居民遷往太空。

就在這個混亂時代，名為「馬法狄」的反政府組織挺身而出，以暗殺聯邦高官的極端手段對抗體制。領導者「馬法狄・納比尤・艾林」表面上是恐怖份子，實際上卻是人們口中的「英雄」，他的真實身分，就是前聯邦軍軍官、布萊特・諾亞的兒子哈薩威・諾亞。

這位年輕戰士曾參與過「夏亞叛亂」事件，深刻體會阿姆羅與夏亞兩位傳奇人物的理念，也因此決定以「武力」開創新的未來。不過，在一次任務中，哈薩威遇見了聯邦軍上校肯尼斯・斯萊格，以及神秘又美麗的少女琪琪・安達魯西亞。這場意外的邂逅，讓原本冷峻的戰士開始動搖，也成為影響他命運的關鍵轉折點。

+ 4

官方在今6月先釋出首支特報後，就引爆粉絲期待。如今隨著正式預告與主視覺同步公開，網友紛紛大讚「畫面太美」、「音樂太燃」、「骨頭社（bones film）出品品質保證」。動畫電影《機動戰士高達 閃光的哈薩威 喀耳刻的魔女》確定將於2026年1月30日在日本全國上映，勢必再掀起一波「高達宇宙」狂潮。

相關文章：《鏈鋸人 蕾潔篇》放出新MV！波奇塔「超魔性之舞」可愛到犯規（點擊連接看全文）

+ 5

延伸閱讀：

好萊塢真人版《鋼彈》電影卡司再加一？歌手 Benson Boone 有望聯手 Sydney Sweeney

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】