GTA 6新情報曝光　Rockstar註冊神秘網域暗示有交友Call車新玩法

由 Rockstar Games 製作與開發的《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，簡稱：GTA 6）讓全球的玩家都引頸期盼，但直到目前為止，官方僅曝光了兩部預告片與部分遊戲資訊，在保密方面 R 星還是非常重視。



但在近日，知名的R星作品情報師Tez2還是透過R星的母公司 Take-Two Interactive 註冊的一系列網域名找到關於《俠盜獵車手6》的蛛絲馬跡。他提到在5月27日時，Take-Two Interactive 註冊了一系列的網域，而這些網域似乎都會是《俠盜獵車手6》中的虛擬網站，就像《俠盜獵車手5》一樣，這些網域最後可能會導向《俠盜獵車手6》的官方頁面。

· what-up.app (Known from the leaks)

· rydeme.app

· buckme.app

· leonidagov.org

· brianandbradley.com

· hookers-galore.com

· wipeoutcornskin.com



第一個網站「what-up.app」很明顯是對 WhatsApp 的惡搞，在之前的《俠盜獵車手6》大洩密事件中就已曝光。而「rydeme.app」根據名稱可能會像是現實中 Uber App，讓玩家能透過 App 叫車，實現更強大的沉浸式體驗。

第三個「buckme.app」，有些玩家認為它會是如Tinder的約會App，或是像現實中 OnlyFans 一樣，是創作者與其訂閲者進行互動、建立關係、推出付費內容，以此取得收益的應用程式。至於第六項的「hookers-galore.com」，則可能是與《俠盜獵車手》系列經典的「夜店」、「脱衣舞孃俱樂部」相關。

目前，距離《俠盜獵車手6》發售僅剩下8個月，玩家們可能很快就能收到更多來自官方提供的新訊，就讓我們一起期待R星的這款超級大作吧！

