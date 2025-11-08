《北斗之拳》經典動漫主題曲　副歌「超高音」原唱竟是男生？

《北斗之拳》（北斗の拳），由武論尊擔任原作、原哲夫負責作畫，故事風格架構借鑑了經典電影《衝鋒飛車隊》（MAD MAX），本作在《週刊少年 Jump》一經連載便一炮而紅，被視為JUMP的救世主。



截至目前為止，《北斗之拳》漫畫世界累計發行量已超過一億冊，證明這部作品的傳奇性。而《北斗之拳》也將在2026年推出新作動畫《北斗之拳-FIST OF THE NORTH STAR-》，帶領粉絲重回這個充滿掠奪與殺戮的瘋狂末世。

《北斗之拳》神級熱血OP的一些故事而談到《北斗之拳》大家可能會先想到拳四郎的名言：「你已經死了」，但今天小編想聊的是它改編動畫的〈愛をとりもどせ!!〉（把愛奪回來!!），這首動畫主題曲由「中村公晴」作詞、「山下三智夫」作曲，並交由「Crystal King」演唱。

這是一首被普遍認為是「史上最熱血OP」的神曲，而可能很多粉絲小時候聽到此曲時都會直覺它是由一男一女演唱，畢竟它的副歌階段真的是超高音連發不間斷，很難想像會是由男生來演唱。是的，這首歌曲是由Crystal King的「吉崎勝正」、「田中昌之」共同演唱，高音部分由田中昌之負責，時至今日，〈愛をとりもどせ!!〉雖然已有許多歌手翻唱過，但還是未能達到田中昌之的巔峰。

〈愛をとりもどせ!!〉這首歌曲描寫的是拳四郎的征途，敘述一個人在為了「愛」能發揮出多大的力量，而拳四郎就是為了尤莉亞，去把愛奪回來！而這位田中昌之是何許人也？1951年出生的他現年74歲，是日本70～80年代相當具有代表性的歌手，他的特色即是那被譽為是「高過鋼琴最右鍵的天籟之音」，當時他也被稱為是「昭和第一高音」。

不只是〈愛をとりもどせ!!〉，〈大都会〉、〈蜃気楼〉也都是田中在Crystal King時期的神曲。此外，田中還有一個極大的優勢，那就是他的英語咬字十分清晰，在他職業生涯早期唱英文歌曲時真的超級厲害，閉上眼睛用聽的，還以為是哪個西洋歌手。

可惜的是，這位天才在離開Crystal King單飛之後，於某次的一場棒球比賽中被球正面擊中喉部而失聲，雖然後來康復後依然可以唱歌，但那神奇的高音已成絕唱。自那之後起，田中依然作為歌手活躍著，此時的他從超高音變成沙啞帶有磁性的音域，並獻唱過特攝系列《超人佳亞》以及《幪面超人空我》的主題曲〈仮面ライダークウガ!〉、〈ウルトラマンガイア〉。

