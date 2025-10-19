《我的英雄學院》第八季最終決戰　這樂隊回歸獻唱片頭曲粉絲淚崩

改編自堀越耕平漫畫原作的動畫《我的英雄學院》FINAL SEASON最終第八季終於在4日正式開播，本次接續第七季最後劇情，繼續推進英雄方和敵人方的最終決戰。而本次片頭曲〈THE REVO〉也回歸初心，找來第一季演唱片頭曲的色情塗鴉演唱！



由日本漫畫家堀越耕平創作的英雄題材漫畫《我的英雄學院》改編動畫最終第八季FINAL SEASON終於在10月4日正式熱血開播。

本次最終季將接續第七季最後「裝甲歐爾麥特」帥氣登場迎戰All For One的對戰劇情，並持續推進英雄方和敵人方的最終決戰，為《我英》的動畫故事做出最後的完美完結章節。

而既然來到動畫最終季，自然在主題曲部分要有最隆重的對待。本季OP片頭曲〈THE REVO〉回歸初心，再度請來在第一季演唱片頭曲〈THE DAY〉的日本搖滾樂團色情塗鴉來演唱，並在畫面上以英雄師徒歐爾麥特和綠谷岀久，以及敵人師徒All For One和死柄木弔作為畫面中的劇情主軸，也代表了本季將會為這個磅礴的最終決戰劃下句號。

最後大家面對星空的畫面也讓許多我英粉絲們相當感動，接下來自10月4日起，《我的英雄學院》FINAL SEASON將在每週六17：30更新，粉絲千萬別錯過！

