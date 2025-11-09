海賊王動畫將停播3個月　回歸時縮短集數　但有這一大改變

東映動畫宣佈，《海賊王（One Piece）》動畫從2026年起每年將減少至最多播出26集，在2025年結束「未來島蛋頭篇」後，動畫會從2026年1月至3月進行為期三個月的停播，並在4月正式回歸，開啟新的「艾爾帕布篇」。



在全新的「艾爾帕布篇」中，製作組捨棄了以往每周更新的模式，取消原創環節，全新動畫的一話將對應原作漫畫一集的份量，目的就是保持作品品質。

東映動畫計劃在未來每年將《海賊王》動畫分為兩季製作，也代表著一季中最多可能只有13集內容，全年最多也只會有26集。

在2024年10月，《海賊王》動畫就有進入停播的先例，當時是使用重製版「魚人島篇」與25周年紀念特別集數替代，整個停播長達「六個月」之久，直到2025年4月才繼續了「未來島蛋頭篇」。

