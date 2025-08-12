海賊王第2季預告曝光　薇薇、斯摩格、鯨魚拉布等4個經典角色現身

在日本東京舉辦的年度「One Piece Day」慶典上，Netflix釋出備受期待的真人版美劇《海賊王》第2季首個預告，並預告全新第2季將於2026年上架。此外，Netflix《海賊王》也正式宣布提前續訂第3季，並將於今年稍晚在南非開普敦展開製作。Ian Stokes將與Joe Tracz，擔任第三季的共同節目統籌。



星期三小姐薇薇（Miss Wednesday）（截圖）

斯摩格（Smoker）（截圖）

鯨魚拉布。（截圖）

布洛基（Brogy）（截圖）

【圖輯】點圖放大看更多《海賊王》第2季預告畫面👇👇👇

+ 8

全新預告片中，除了草帽海賊團的五人以外，更出現了許多角色包含：布洛基 (Brogy)、斯摩格（Smoker）、星期三小姐薇薇（Miss Wednesday）以及鯨魚拉布皆將出現。雖然只是短短一瞥，但精采的決鬥場面與全新角色加入，讓故事繼續往下推進，勢必將掀起全球觀眾對於新一季的期待。

ONE PIECE海賊王真人版第二季「新加入演員」。（FB@OnePieceNetflix）

ONE PIECE海賊王真人版第二季「新加入演員」。（FB@OnePieceNetflix）

【圖輯】點圖放大看更多ONE PIECE海賊王真人版第二季「新加入演員」👇👇👇

+ 2

Netflix真人版《海賊王》改編自日本歷來最暢銷的漫畫系列，由尾田榮一郎創作，至今已出版逾100卷、全球銷量突破5億本。真人版美劇自2023年首播以來便席捲全球，連續8周登上Netflix全球十大熱門美劇排行榜，更在超過75個國家奪下排行榜冠軍，成為首部於日本登上Netflix英語美劇第一名的作品。美劇至今累積近1億觀看次數，更是Netflix有史以來最多人下載的作品之一。

【相關圖輯】NETFLIX開拍真人版《海賊王》 嚴選20位香港演員最神似人選（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17

延伸閱讀：

被傳婚變！粿粿沉寂14天首發聲 短短27字回應曝心聲

曾傳靠老人年金拮据過活 73歲司馬玉嬌近況曝光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】