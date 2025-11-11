《從前從前有個塊魂》評測｜吸走一切物件的完全新作！

《從前從前有個塊魂》評測｜BANDAI NAMCO旗下代表作之一的《塊魂》系列，憑著其獨特惹笑的人物設定，推動滾動球將周圍物件通通吸收的玩法，還有大量收集元素，一直深受玩家歡迎，此作首集早在2004年登陸PS2，最近新一集《從前從前有個塊魂》在多種家用機及STEAM平台登場，是自2011年《塊魂VITA》的「完全新作」，喜歡小王子的玩家又是時候準備滾動球，將一切物品都吸進去吧！



專幫父親大王執手尾的小王子又來了

傳統玩法加新元素

今集宇宙大王又惹禍，他不慎將卷軸弄上太空，將一眾星球都吸進去，一直為父親「執手尾」的小王子再次冒險，務求在有限時間內推動滾動球，將一切物品都吸進去（通常由小物件至大物件去吸收），當直徑達到一定目標即過關。

今集有傳統雙桿、簡易單桿操作模式可揀

雖然今集以傳統《塊魂》玩法為主，但加入不少新元素，首先是操作方式改為兩種，一是傳統「以一對左右搖桿」控制方向，另一是較簡單的「以一支搖桿」操控，左桿是推動滾動球（塊球）方向，右桿是小王子面向方向，用L2加速等，小編以前也有玩開《塊魂》，覺得單桿的確較易上手，大家不妨試試。

今集的版圖題材明顯較豐富，故事涉及小王子可前往不同舊有時代，例如江戶日本、冰河時期、侏羅紀恐龍時代、美國西部牛仔、古希臘等，隨著時代不同，玩家收集的物品種類就明顯增多，這些一段會在遊戲中紀錄下來。

使用磁鐵將周圍物品吸過來

引入道具系統

雖然今集玩法跟前作大致相近，但就引入道具元素，當玩家在版圖中取得道具，按R2即可使用，這些道具都有助玩家輕易過關，較有用如「磁鐵」可將周圍物品一下子吸過來、「計時鐘」暫停倒數、「雷達」顯示隱藏物品位置等。

當玩家收集同伴就可設定為主角造型，亦可修定顏色等。

玩家在吸收物品途中，有時會吸到皇冠（每版三個）及同伴（每版一個），據知整個遊戲有近70個同伴，這些收集元素通通在遊戲中紀錄下來，玩家回到太空船就可查閱一下。據知玩家在爆機後，可繼續舊有遊戲檔案，讓玩家重玩之前版圖及繼續收集同伴、皇冠等。

在太空船查閱已收集元素

今集故事模式以單人遊玩為主，另有一個四人同玩的鬥高分競賽模式。小編今次是玩PS5版，一方面重拾《塊魂》那種將一切通通吸過去的感覺，另一方面是今集加入新版圖及道具系統，感覺是比較新鮮，相信有玩開《塊魂》的舊玩家會滿意。值得一提的是，《塊魂》比較講求速度、轉向滾動，視角的轉動會比較密集，這點對於玩一般3D遊戲會頭暈的玩家來說，可能未必適應到。