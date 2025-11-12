《TALES OF XILLIA REMASTERED》評測｜雙主角冒險 官方金手指

《TALES OF XILLIA REMASTERED》評測｜NAMCO BANDAI旗下《TALES OF》系列，一直備受JRPG玩家歡迎，不過自2021年推出新作《TALES OF ARISE》之後，家用版偏向製作高清移植版為主，例如2023年《TALES OF SYMPHONIA交響傳奇REMASTERED》、今年初《TALES OF GRACE f 美德傳奇REMASTERED》，至於小編這次介紹的《TALES OF XILLIA 無盡傳奇REMASTERED》，原作是2011年同名PS3遊戲，當年亦是《TALES OF》15周年紀念作，且以雙主角登場。以現今遊戲潮流來說，此作是否值得回味呢？



可揀選男女主角，男為拳擊為主的醫科生裘德

可揀選女主角，女為劍斬及魔法為主的蜜拉

雙主角劇情發展

《無盡傳奇》主線故事，集中以醫科生少年裘德，及所謂「精靈之主」蜜拉，在遊戲世界「里澤麥錫亞」冒險，甚至捲入兩國威脅世界的陰謀，所謂雙主角發展，就是大家傾向同一主線，不過在特定劇情會有分歧，裘德與蜜拉會各自行動，又或者對一同事件有不同看法，坊間普遍認為先選用裘德﹝以入門級玩家角度看世界﹞，爆機後再玩蜜拉線(較深入補完劇情)較正路。

由於精靈之力突然消失，兩人展開冒險之旅

透過支線任務賺取金錢及道具

今集有類似技能樹的育成元素

設定各種法術技能

為 ufotable動畫入坑

即時線性戰鬥方面，裘德傾向較爽快的出拳連擊，若成功精準迴避亦可發動「集中迴避」，即是閃到敵人身後反擊，而他亦懂得回復等技能﹝畢竟是醫科生﹞；蜜拉就熟識四大精靈魔法，而遊戲設有聯手夾擊敵人﹝合體技﹞的LINK共嗚模式。雖然今作有六名角色加入戰鬥，但出戰主要以裘德與蜜拉為主動，畢竟兩人共鳴技較多，玩起來比較多變化。

每集《TALES OF》都有精彩開場動畫及主題曲

動畫由幽浮社製作

提到日本幽浮社Ufotable，相信大家會想起近期票房破紀錄的《鬼滅之刃：無限城篇》，其實《無盡傳奇》過場動畫同樣由幽浮社製作，雖然未去到「錢之呼吸」熱血爆燈、燃燒經費的程度，但同樣屬高水平，大家不妨留意！

透過出售素材去增加店舖的武防具、道具種類

REMASTERED高清移植特點

今集除了增加畫質，也追加一些方便遊玩功能，例如可設定地圖顯示、是否在迷宮或野外遇敵，甚至原作要爆機重玩才有的「GRADE商店」，今集一開始可立即選用，某程度上是官方金手指，例如獲五倍經驗值、增加出現道具機會率、素材點數兩倍等，原作要透過完成任務去累積GRADE點數，換取上述「金手指」便利好處，今集就一開始擁有5,000點數，基本上可將所有選項全部換齊。

今集亦加入自動儲存系統，以及收錄原版初期DLC服務/道具為主。值得留意的是，今作戰鬥可支持最多四人同玩，不過考慮到一般遊戲進度以單人為主，因此多人同玩的作用不算很大。

總結：不妨一試

今集設有PS5、Xbox Series X|S、SWITCH及PC Steam版，在解像及流暢度格數方面，PS5/Xbox Series X家用版支援4K、60fps；PC版可增至120fps)，Switch版就有1080p（電視模式）/720p﹝手提模式﹞及 30fps。由於今集只是高清移植而非完全重製Remake，所以部分角色模組在高清化後，多邊形仍較為粗糙，但遠比PS3原版好得多。

考慮到今作一開始引入GRADE商店，這可能貼近現代玩家以「速食」文化、較方便心態去遊戲，畢竟要了解整個故事，最理想是二周目爆機玩盡兩條主角線，但這兩、三個月有大量遊戲推出，相信玩家未必願意花一個月時間，專心玩JRPG。

以《TALES OF》系列遊戲來說，筆者認為《無盡傳奇》未必算是最經典、最好玩一集﹝小編對經典《DESTINY》及近代《ARISE》有好感﹞，但《無盡傳奇》雙線發展有其獨特吸引力，若果今集銷量理想的話，說不定NAMCO BANDAI將來願意，將人設截然不同的續集《無盡傳奇 2》高清移植呢！