生化危機9封面意外洩漏！里昂回歸變大叔　身後神秘女角會是她？

系列高人氣角色里昂（Leon Kennedy）確定回歸《生化危機9 安魂曲》（Resident Evil Requiem）！就在2025遊戲大獎頒獎典禮前夕，PlayStation商店意外洩漏了遊戲的全新視覺封面圖，讓粉絲們期待已久的消息終於獲得證實。



部分預購數位版的PS5玩家在檢查預先下載頁面時，驚見尚未公開的封面設計，畫面中新女主角葛蕾斯（Grace Ashcroft）位於中央，而里昂則以巨大頭像背景出現在她身後，暗示這位經典角色將在劇情中扮演關鍵地位。這次意外曝光不僅讓粉絲興奮不已，也證實了知名爆料者Dusk Golem先前的預測。

滄桑造型引發討論

從流出的視覺圖來看，里昂的造型出現明顯變化，雖然保留了《生化危機4》中的招牌髮型與夾克風格，但面容看上去蒼老許多，甚至蓄起了鬍鬚，臉上多了不少皺紋，展現出歷經風霜的模樣。這個略顯疲憊憔悴的形象讓許多老粉絲感慨萬千，畢竟里昂在系列作品中經歷了無數生死關頭，如今看來「狀態不佳」也在情理之中。

知名爆料者Dusk Golem在X上分享截圖後，立即引發熱烈討論，他表示已向多位消息人士確認，這次洩漏的圖片確實來自PlayStation官方預載頁面，並非零售商GameStop的烏龍事件。

值得注意的是，這次曝光的並非只有里昂，先前GameStop的商品頁面也曾短暫洩漏關於蘿絲（Rose）的資訊，她是《生化危機8村莊》主角伊森的女兒，將在本作中擁有多套專屬造型，暗示遊戲可能採取多主角制。

此外，網路上也同步流出數張疑似遊戲角色的全身渲染圖，包含全副武裝的里昂以及一名新反派角色，不過這些圖片的真實性仍有待官方證實，部分玩家質疑可能是AI生成的假圖。

由於里昂從未出現在任何官方宣傳材料或遊戲實機畫面中，他在《安魂曲》中的具體角色定位仍是個謎。根據Dusk Golem先前透露，里昂將是遊戲中可操作的角色，而且他的遊戲部分將採用不同於女主角葛蕾斯的玩法風格，這讓粉絲對遊戲內容更加期待。

除了重製作品外，玩家已經有好一段時間沒見到這位經典主角在正統續作中登場，這次回歸無疑為即將到來的遊戲大獎增添更多話題性。隨著TGA 2025即將登場，官方預計將釋出更多驚喜預告，屆時或許能揭開更多關於里昂在本作中的角色定位與劇情走向。

這次PlayStation商店的意外洩密，讓《生化危機9 安魂曲》的神秘面紗又揭開了一角。里昂的回歸不僅滿足了老粉絲的期待，也為遊戲增添更多看點。隨著遊戲大獎即將到來，相信官方很快就會公布更完整的情報，讓玩家一窺這位傳奇特務在新作中的精彩表現。

