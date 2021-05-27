撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-05-27 18:30

眼鏡娘、眼鏡仔，在日本動漫中，眼鏡（メガネ）是很重要的工具，可以為角色增添特殊屬性，有如打RPG加裝備！近排日本Futaba.net有批網民自發搞了一個眼鏡角色投票，但開始睇榜前，先分析動漫作品中，眼鏡帶來的三種主要效果：

1 . 禾稈冚珍珠 🤓🤓

少女漫畫中，通常大近視角色脫下眼鏡後會發現非常靚仔靚女，反差萌殺死人。當中的表表者可以數大雄媽咪。

野比玉子原來好靚女。

2.增加神秘感 🤓🤓

動漫畫可將眼鏡畫到完全反光，隱藏角色的眼神以增加神秘感，《新世紀福音戰士》中的碇司令本來只是一個毒男，戴上眼鏡後霸氣暴增。但如果好像《銀魂》志村新八一樣是吐嘈專用角色，戴上發光眼鏡也無法加多角色深度。

志村新八就算戴上反光眼鏡也沒有神秘感。

志村新八是非常經典的眼鏡仔角色，甚至有人笑言，眼鏡就是新八的本體。

3. 智商加成 🤓🤓

眼鏡是聰明、頭腦好、技術流的象徵，例如《Keroro軍曹》中的Kururu曹長。而今次日本網民投票主題，正好就是「頭腦好的戴眼鏡角色TOP 12」！

頭腦好又古惑的Kururu曹長

🤓🤓 頭腦好的戴眼鏡角色TOP 12（點圖放大） 🤓🤓

+ 7 + 7 + 7

因為今次四眼仔／女選舉要「智商要高」的條件，所以《銀魂》志村新八並無入選，都可以算合理。但想不到《涼宮春日》系列的眼鏡妹、出名愛讀書的長門有希竟然12名不入，意．外！

《涼宮春日》系列的長門有希沒入選TOP10有點意外。

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+ 3 + 3 + 3

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+ 14 + 14 + 14

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