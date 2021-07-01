撰文： 外鄉人 最後更新日期： 2021-07-01 16:34

【漫畫／鬼滅之刃／咒術迴戰／Jump】日本Line最近訪問了1000位日本男女高中生，調查他們現時最愛看的漫畫，並統計了他們最近熱愛的漫畫排行榜。早兩年橫掃全球的《鬼滅之刃》漫畫方面似乎已不再強勢，此外也有一些有趣的統計數字可參考。

按圖放大2021年日本高中生10大熱忱漫畫排行榜：

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