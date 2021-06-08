撰文： 賴浩然 最後更新日期： 2021-06-08 22:31

【Guilty Gear Strive/聖騎士之戰 奮戰/罪惡裝備/GGST】由知名格鬥Game開發廠，Arc System Works 的 Team Red 製作的《Guilty Gear Strive》相隔多年終於要在6月11日推出。除了PS4及PC Steam，今作更有推出至 PS5 平台。遊戲實際如何，以下同大家率先試玩介紹：

可能有人會困惑PS5版用不到PS4大掣，經實際測試是可以用到的。不過大掣要有官方License，雜牌的話並不確定

遊戲按鈕設定內是沒有被辨認為大掣，但大掣按鍵完全沒問題，只要改回街機配置或喜好配置就可玩

👇《Guilty Gear Strive》完成度高5大優點（點圖觀看）👇

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試玩總結：

《Guilty Gear Strive》可以說是完成度極高的格鬥良作，無論畫面、對戰配套、技術性、甚至劇情都做到十全十美，可以看得出是Arc System Works傾力而出的作品。今集節奏調慢了迎合新手，有齊全的訓練及Tower的階級限制來保護新手，可說是較易入門的一作。不過也要注意Gatling System無法再輕拳來接駁。遊戲現時只有15位角色，如果有心愛的GG角色未登出，就唯有等之後的DLC了。整體來說是不可多得的格鬥遊戲，有興趣的話絕對值得一試。

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