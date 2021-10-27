《機戰30》（超級機器人大戰30）PS4/Swich/PC 已經在香港偷跑！《30》的介面令人有煥然一新的感覺，別說新手，連一直玩開的機戰迷也需要多了解才玩得順手，即時送上試玩後的6個簡單心得分享，希望可以方便大家更快打爆機。（本文操作以Switch的按鍵排位為準）



今集在戰鬥方面就暫時與舊作的系統類近，也就是ExC額外行動系統。自動戰鬥方面雖然有部份玩家可能會不太喜歡，但能快速跳過嘍囉戰倒算方便，對於不玩Hard難度或只是休閒玩來說應該會受落。

送上試玩後6個簡單心得，希望方便大家打得更爽

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同場加映：《機戰30》DLC隱藏機《高達鐵血的孤兒》點先拎到？

《超級機器人大戰30》公開多部DLC下載限定作品，而當中包括人氣極高的《高達鐵血的孤兒》以及「咸蛋超人」《Ultraman》究竟究竟買那個版才可以用到巴巴托司狼王式？



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想知細節：機戰30｜高達鐵血的孤兒+機戰OG 7部新DLC機體 取得法公開

生產商： Bandai Namco Entertainment 萬代南夢宮娛樂

平台：Nintendo Switch／PS4／Steam）

售價：基本版 9,460日圓（約$650）/ 下載DX版 14850日圓（約$1040）/下載Ultmate版18150日圓（約$1270）／Season pass 4000日圓（約$280）/ Premium Sound & Data Pack 4000日圓/約$280）

下載版及實體版初回限定及附送DLC情報，請點擊以下圖輯：



同場睇：DLC1 櫻花大戰、龍虎王、Hi-Nu等DLC參戰

▼▼▼點擊即睇Hi-Nu高達、V型電池俠及期待值爆燈的《櫻花大戰》登場！▼▼▼

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