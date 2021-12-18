Supreme X 高達 Gundam MG 3.0模型｜潮牌Supreme 將聯乘BANDAI推出透明紅色RX-78-2 MG 3.0模型，盾牌上大大隻標誌性Supreme 白色字LOGO，真係見到實物都賺，買到當你贏。知大家未必買／買到，同場再睇12月新高達模型，以及6款2022年新高達模型介紹。



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Supreme®/MG 1/100 RX-78-2 GUNDAM Ver.3.0 已在 Supreme 實體店及網店上架，Supreme NY 店的IG還有一隻用stop motion方式拍攝，講Supreme高達跟MG紅彗星大戰的影片。

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12月高達模型有咩買？

由於疫情令船期delay，原定11月發售的MG德天使「肥仔德」，要等到12月近日先開始有合理的貨量流入市面，它可算是BANDAI 2022年高達模型最後、最大盒的重頭戲，不要錯過。想平亦有幾百日圓有得玩的EG突擊高達／SD齊天大聖。

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2022年6款最期待高達模型

2021年轉眼就完結了，所以別以為2022年的新高達模型是很遙遠的事，提早選定心頭好，mark落手機月曆，提提自己準時出去預訂、搶購。

【01】RG 1/144 神高達／2022年6月／3,850日圓

RG骨架的精細度再創新高，這款格鬥專用高達，雙肩構造是全新概念設計，能夠做到古拳法「流派東方不敗」的招式，更可以雙手在胸前互疊。而下身可以做到男人心、一字馬，威呀！



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【02】HG SCHWALBE GRAZE Custom(希克拉兹機）／2022年5月／1,760日圓

《鐵血的孤兒》特別篇「鉄血のオルフェンズ ウルズハント」中出場的改版機體，特色是背後幾支可扭角度的噴射口，還有新設計的槍及盾牌。



【03】Entey Grade Nu Gundam／2022年4月／1,100日圓

《高達 馬沙之反擊》中阿寶的專用機，今次以全新簡單分件去製作，可動性比過去任何版本的Nu模型都要好，而且可以超快組裝完成。但留意模型只附送光束槍及盾牌，不包括光束刀及飛翅砲。



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【04】HG 1/144 Gundam Asmoday 高達阿斯摩太／2022年4月／2,090日圓

來自《鉄血のオルフェンズ ウルズハント》，七十二位魔神機之一，是代表七大罪中色慾的魔王。模型特點是雙臂有多種武器，腳板底下有可動的爪子。



【05】FULL MECHANICS 1/100 Raider Gundam 獵殺高達／2022年5月／5,500日圓

繼Calamity Gundam災難高達後，Full Mechanics系列繼續出《Gundam SEED》三人組高達機體：獵殺高達。特色是可以變成飛行機，手上的有線流星鎚。更可將災難高達放在機上連動。



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【06】HG 1/144 ジークルーネ／2022年6月／1,760日圓

來自《鐵孤G》MSV系列，厄祭戰末期開發的高可動、高出力機。尤如貴族一樣，武器只有長矛和圓盾，有點《五星物語》的古典氣派。

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《SLAM DUNK 男兒當入樽》電影版在日本街頭掛上新海報，上面有一大一小兩隻手在輕碰拳頭。比起「2022年 秋天公開」新消息外，網民神分析穿上紅色護腕的大手的真正身份，大大幫助推理新劇場版的主題。全文在此 👉SLAM DUNK入樽電影版新海報現神秘之手 網民分析手之主人竟是他