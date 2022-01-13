手遊《War Robots》員工車禍截，專屬課金角色籌義肢費｜手機遊戲往往因為抽蛋、課金元素多，給人「無情的吸金機器」的感覺；但其實不論開發還是玩手機遊戲的都是人，自然也會有其人性的一面。最近人氣機械人對戰手遊《War Robots》機甲戰隊就有一件十分溫暖人心的美事，就是其開發團隊其中一位員工因車禍不幸需要截肢，卻得其同事在遊戲中設計專屬角色協助籌措安裝機械義肢的費用。



因車禍失去左臂的Andrey Kvasov。

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根據外媒報導，在2019年11月，《War Robots》機甲戰隊的開發團隊Pixonic之IT支援人員 「Andrey Kvasov」不幸遇上嚴重車禍，左手需要截肢，同時也失去了右手1隻手指和一隻耳朵。

經過四個月休養後Andrey回到工作崗位，復職後Pixonic團隊成員主動詢問Andrey是否願意以「駕駛員」角色身分出現在《War Robots》裡。成為電玩遊戲角色一直以來都是 Andrey的夢想，因此他欣然答應。

即睇團隊設計專屬角色助截肢員工籌措義肢費用溫暖故事：

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團隊在遊戲設計了一位同名角色，設定上亦以Andrey的故事為基礎改編而成，是一位因掩護夥伴而失去左手的沙場老兵。在該角色的介紹也寫有團隊各Andrey的致敬描述：

向Andrey Kvasov致敬。Andrey，你是一個又酷又專業的人，和你合作是莫大的榮幸。即使遭遇了能讓許多人挫節的不幸，你仍然堅毅不屈、保持樂觀積極，激勵了我們所有人。



這款新角色在2021年夏季實裝，收錄在遊戲的戰鬥通行證中，玩家需要付費解鎖。當然，這絕非是借員工的不幸意外來吸金；相反這是開發團隊幫助Andrey的計劃；團隊將玩家課金的收益收集起來，秘密地為Andrey購買機械義肢，以給他一個驚喜。

裝上機械義肢的Andrey Kvasov

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這項秘密驚喜在幾個月被被當事人察覺，團隊亦順勢公開人物背後的真實故事及資助義肢的計畫。在團隊和玩家們鼎力相助下，Andrey順利裝上義肢；遊戲中角色也一併更新造型，將其機械手臂換成和本人使用的義肢相似的外型。Andrey本人對此表示十分感激：「現在我已重拾以前的生活，可以每星期去做兩次Gym，還能參加空手道課程（少了一隻手不影響我使出旋踢！），如常工作和玩遊戲。順便一提，現在市面上已有許多輔助裝備，能讓身體有障礙的人也可擁有完整的遊戲體驗。」

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