【Pokemon卡 / 寶可夢 / YouTube / 世紀大騙局】Pokemon寶可夢這個IP一年比一年紅，連帶其相關商品亦水漲船高成為收藏家的目標，其中又以Pokemon卡牌遊戲特別受惠。即使是較近年推出新卡牌，亦可以炒到數萬港元的價格；而初版的稀有卡牌如噴火龍等更可以賣到數百萬港元的天價。然後有炒風的地方自然就會有騙案，今次的受害者則是美國人氣YouTuber「Logan Paul」，損失更是高達350萬美元。



350萬美元（圖片來源：IGN）

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買假Pokemon卡痛失350萬美元 惟網民疑為自導自演

Logan Paul是美國人氣極高的YouTuber，訂閱人數超過二千萬。當年他以在日本自殺聖地「青木原樹海」拍攝出位影片而走紅，相信有留意YouTube或網路新聞的讀者會有點印象。Logan Paul以喜歡Pokemon，尤其鍾情Pokemon集換式卡牌遊戲聞名，經常以天價收購稀有Pokemon卡。

Logan Paul在去年12月於推特上發表一張照片，指自己以350萬美元（約2千7百萬港元）的價格購入一整箱未開封的初版Pokemon卡牌。畢竟350萬美元可不是小數目，Logan Paul找了一家鑑定機構「BBCE」，該機構認為這箱卡牌是未被開封的真貨。值得一提BBCE（Baseball Card Exchange）雖然是頗受認可的運動卡牌鑑定機構，但Pokemon卡並非其專門。

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然後帖文推出之後，不少專業的Pokemon卡牌收藏家均認為這箱是假貨，還提出許多有力證據。如盒身的商品代碼不正確、Barcode和代碼不對應、箱子最衫的eBay賣家是沒有交易紀錄的新帳戶、機構本身不是專業Pokemon鑑定者，鑑定手法也令人存疑等等。

無論如何，Logan Paul決定相信BBCE的判斷，買入了這個未開封的初代Pokemon卡箱。最近Logan Paul在自己的YouTube頻道上傳了這個350萬美元Pokemon Card的開箱影片，他專程前往芝加哥和BBCE的成員，以及將箱子售給他的Bolillo Lajan San一同開箱。

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最後打開箱子，雖然裡面的卡盒的確是Pokemon卡，但原來已是掉包再包裝過的假貨，裡面裝的是「G.I. Joe」卡牌遊戲，讓人哭笑不得。

G.I. Joe

開箱影片公開之後，也有不少網民認為這是Logan Paul自導自演的一幕好戲，並提出多個疑點，例如為何Logan Paul如此信任並非專門鑑定Pokemon Card的BBCE、開箱期間他比其他「專家」更早察覺有問題、以被騙350萬美金來說表現太過平靜等。而Logan Paul本身亦不是沒有做假的前科，幾年前就試過假扮色盲拍攝了一條「能治好色盲的神奇眼鏡」影片，被踢爆做假後只好道歉。

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暫時尚未知事件會如何發展，或Logan Paul會否嘗試追究最初在eBay上出售此箱卡牌的人。

最後一提是如果記者沒看錯，包裝裡面的應是1991年的「GI Joe Impel 1991 Trading Card」，雖然也是年代物但並不值錢，未開封的一箱GI Joe卡亦只值80~100美元。

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