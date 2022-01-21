【Rainbow 6 Extraction / 虹彩六號撤離禁區 / Ubisoft】過去一兩個月都缺大作推出，機迷們可能也開始覺得「無Game玩」，到一月底終於開始多Game了，除了有即將推出的《寶可夢傳說阿爾宙斯》之外，Rainbow 6系列最新作《Rainbow 6 Extraction》虹彩六號撤離禁區已搶先推出，今次是3人組隊協力合作的PVE遊戲，以下是編輯的玩後簡評。



比預期中更好玩的Rainbow 6 Extraction

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優秀平衡

《Rainbow 6 Extraction》原本是上一集《Rainbow 6 Siege》的活動，因廣受好評現以獨立作品的方式推出。遊戲玩法為三人組成一隊，在關卡中一邊面對抗敵人（古菌體）、一邊達成任務目標撤離。而每個關卡都有3個地區，越後面的地區回報（經驗值等）越好，但是若果在關卡中全滅就不能獲得經驗值。同時在每個地區都會撤離地點，從關卡撤離即可獲得目前已在關卡中累積的經經驗值。玩家就需要衡量一下風險和回報，是要穩打穩紮還是富貴險中求。

即睇Rainbow 6 Extraction虹彩六號撤離禁區簡評👇👇👇

+ 8

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更豐富的《GTFO》

實際戰鬥流程可理解為容錯度相對稍高、角色技能更豐富的《GTFO》：在關卡中會各多個古菌體敵人，如果被古菌體發現，對方就會大聲呼叫同伴，同時場中的孵化囊也會生出更多敵人攻擊玩家。相對地如果玩家能迅速處理敵人（背刺、爆頭等）和繭的話，就能在關卡中暢通無阻。

雖然遊戲類型並不完全相同、不太好直接比較，但記者個人感覺《Extraction》比去年的協力打喪屍遊戲《Back 4 Blood》更加好玩。《Extration》的關卡設計以任務目標為本，玩家可以有不同的方式去達成任務，可以明刀明槍地正面駁火，也可以潛行暗殺，又可以專業地先用聲納、無人機等索敵後再安排好進攻路線一舉殺敵；整個遊戲過程除了打喪屍外還有很多desicion making，相比B4B大多以喪屍海作為難關更加立體。

當然遊戲始終是Rainbow 6，玩家血量很少被打一兩次就會倒地，而且有frienly fire，正面戰鬥並不簡單。

最抵的是本作已登陸Xbox Game Pass，Game Pass會員可馬上下載遊戲免費遊玩，不需花幾百元買Game。同時遊戲也支援跨平台連線遊玩，不同「陣營」的朋友都可一同對抗外星生物。

Game Pass會員即玩，如果買了Xbox One或PS4版，之後可免費升級至次世代版本。

簡單總結：即使不是在近一兩個月較少大作的檔期推出，《Rainbow 6 Extraction》虹彩六號撤離禁區也是一款出色的遊戲；如果本身是Game Pass會員就更是必玩之作。快搵齊三個朋友一同對抗古菌體吧！



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