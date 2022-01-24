【高達 / Gundam / 模型 / GUNPLAガンプラ】近年玩具炒賣成風，就連一向價錢親民的入門級HG、RG高達模型GUNPLA（ガンプラ）也會出現炒賣和缺貨現象，如去年的RG元祖高達在日本就炒貴幾倍之多。在對抗炒風之下就有人忽發奇想，用模型的零件框再去砌一部模型，如此就等於「買一送一」勁抵！日本就有模型高手用RG自由高達的零件框再砌了一部元祖高達，更重現了「Last Shooting」的經典名場面。



這些平時砌完就丟的零件框也是可以再利用。

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廢物再利用 一盒模型砌兩隻如買一送一

日本推特網民「みねるばみねろば」（@minemineko_pubg）早前在推特分享照片，指自己用模型零件框砌了一部元祖高達，而且是經典名場面「Last Shooting」的甫士。本人形容是「（因為炒賣成風）買不到GUNPLA的話用零件框自己再砌一部也不錯」。照片獲近二萬個讚好和數千轉發。

即睇日本神人模型零件框砌元祖高達Last Shooting：

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據說みねるばみねろば使用的是RG 1/44自由高達（RG 1/144 ZGMF-X10A フリーダムガンダム）的零件框，只需一盒RG的零件框就能再砌一部模型了。厲害之處在於除了整體外形和顏色都十分傳神以外，就連裙甲、胸部的排氣口等細節都準確地加以還原，令人激讚。

不過這隻精美的零件框高達最後竟然是由製作者本人不小心跌爛。來源：@minemineko_pubg

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