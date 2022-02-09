【網上熱話 / 推特 / Twitter / 日本 / 多啦A夢 / 叮噹】多啦A夢（叮噹）系列漫畫、動畫燴炙人口，不分年齡老中青都有大量觀眾和粉絲；而叮噹的好看之處是除了天馬行空的法寶之外，還有許多諸如劇情或人物思想描寫的細膩之處，才令人百看不厭。最近就有日本網民拆解曾經在叮噹漫畫中登場的「外星人」語言，詐看之下外星人說的話只是一堆符號，但原來不是藤子．F．不二雄隨手亂畫，而是可拆解的密碼！



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新動畫版播到外星人來訪 網民找到原作拆解外星語言

「未知的遭遇機」短篇故事原連載於《小學四年生》1978年4月號，在舊動畫中當然改編也有登場。劇情是大雄不理多啦A夢吩咐，亂動房間中機器，結果召喚出外星人，更差點演變成星際戰爭的故事。外星人的造型有如單眼的海豹，詭異之餘又有些可愛，相信當年有看叮噹漫畫的人都會很有印象。

動畫播出後網民找回原作漫畫重溫，驚覺原來漫畫中像是鬼畫符一樣的外星語言，原來不是隨手亂畫而是可拆解的密碼，並在推特發文發享。

即睇網民拆解多啦A夢外星人語言：

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帖文一出引起網民廣泛迴響，獲數萬讚好及8千轉推；網民們也紛紛翻譯中漫畫中外星人的其他台詞。網民讚嘆藤子．F．不二雄老師即使在兒童向作品中對各種設定和表現也是一絲不苟，亦提到在多啦A夢中還有很多類似的彩蛋（Gimmick），大家有興趣可多多發堀。

這隻海獅外星人相信很多小時候有看叮噹漫畫的人都會有印象。

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