【手機 / 科技 / 玩具模型】資訊科技日新月異，智能手機可以做到的事情也愈來愈多，由當年手機只有打出打入SMS，到現在智能手機幾乎是一體式全方位裝置，打機睇片上網影相社交全部做到。不過手機、手提裝置功能愈來愈強的時候，自然也會有人用手機的的性能來打歪主意，最近就有日本網民分享自己懷疑被人用手機「高科技犯罪」。



來源：https://twitter.com/uni_mafumafu

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三人組在模型展手機 疑深度掃瞄模型3D建模

數日前日本最大規模的模型展覽「Wonder Festival」舉行，每次Wonder Festival都會有大量企業以及模型原型師參加，展出最新的模型及發表展示即將推出的模型、手辨公仔等。而網民44k（@FLT44000）在推特上發文，表示參展時會場遇到一組可疑、操外語三人組，拿着手機在不同角度自己模型的照片；仔細一看之下更發現原來到對方的應該是在用「光學雷達」（LiDAR）技術，以手機對自己的模型進行深度掃瞄、翻攝出3D模組。

即睇Wonder Festival驚現科技罪犯 Figure被手機拍成3D模組：

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44k也貼出了他留意到三人組所用的裝置，顯示出的畫面就像此圖一般佈滿了打斜的間條。有網民留言指出現時手機攝影功能十分強大，如iPhone可輕易拍出有景深的照片；只要運用特定軟件就能將iPhone化為簡單的3D掃瞄器，拍出物件的3D模型。

用iPhone就可拍攝到這種級數的3D模型。

44k擔心不法分子會利用這些3D掃瞄影像製作翻版模型玩具獲利，並將此行為形容為「數碼小偷」。

另外也有網民提出一些建議來防止被人盜攝3D模組，表示用鏡和亞加力膠板就可有效防止模型被3D掃瞄；方法是將鏡子放在底部、模型本體則用透明亞力加膠的箱子罩住，基本上以可有效阻止3D掃瞄。同時也建議不要使用自動旋轉底座。

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