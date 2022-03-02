艾爾登法環Elden Ring攻略 龜殼盾/綠龜護符入手法 提高精力回復 PS5 / Xbox｜《Elden Ring》艾爾登法環人氣大熱，即刻教你在遊戲極早期就能取得「大烏龜殼盾」和「綠龜護符」兩件超實用道具的方法！



提高精力回復速度 等如前作綠花戒 / 草紋盾

精力一向是魂系遊戲的核心系統，攻擊、迴避、防禦都要用精力，可說沒有精力什麼都做不了。而系列中也一直有提高精力回復速度的裝備及道具（綠花戒指 / 草紋盾），不過《艾爾登法環》始終不是Dark Souls世界觀，因此這兩件裝備也換了個造型重新登場，分別是「大烏龜殼盾」和「綠龜護符」。

由綠花戒指變成綠龜殼護符

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這兩件裝備在遊戲極早期就可取得，而且不須戰鬥，只需去指定地點拿取便可，早拿早享受。

即睇艾爾登法環Elden Ring大龜殼盾/綠龜護符入手法 提高精力回復速度：

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大龜殼盾取得方法十分簡單，只要在一開始前往遊戲最南邊的地區「啜泣半島」，到達第一個賜福「摩恩城（城牆前方）」；在這賜福旁邊有個上升氣流，乘上去跳上這個塔樓頂，就可撿到大烏龜殼盾。順便一提在摩恩城（城牆前方）賜福附近就有啜泣半島的地圖碎片，可一併拿取。

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大烏龜殼盾本身性能也很強，物理減傷100%、防禦強度更是達48在中盾裡是頂尖級數，會用盾的玩家長拿這個也沒什麼問題了（除非想要parry或拿大盾）。戰技是提升防禦強度，使出戰技後可以有媲美大盾的防禦性能，非常優秀。

另一個提升精力道具綠龜護符的取得方法也十分簡單，在寧姆格福的水喚村地牢，只是需要石劍鑰匙才能開啟。石劍鑰匙不少地方都能撿到、一些NPC也有賣，如果剛好用完，在前往啜泣半島路上很多敵人的橋上就可以撿到一個。開門後最裡面的寶箱就是綠龜護符了。

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大龜殼盾的精力回復效果需要拿在手上才會發揮效果（能力不足 / 雙手持武器將盾掛在身後也有效）；另外同時裝備大龜殼盾和綠龜護符兩者效果可以疊加，記者自己簡單測試，未裝備大龜殼盾/綠龜護符時回滿耐力要2.2秒，同時裝備兩者後只需1.8秒，回復速度提升了20%。體感和靈藥聖露滴的提高精力回復露滴效果相約，換言之可說是常駐半個靈藥的效果，相當不俗。在裝上大龜殼盾和龜殼護符之下還可以再疊加龜頸肉和靈藥的效果，令精力回復速度突破天際。

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不過相對地今集的精力回復速度比Dark Souls快了很多（沒加成下2秒左右也就回滿了），而且有時就算回滿了精力、也不一定有空檔出手（畢竟經常要閃避攻擊），因此今集的綠花戒的草紋盾固然好用、對近戰玩家仍然有很大幫助，但就不像以前重要得人人非裝不可了。

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