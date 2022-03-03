艾爾登法環Elden Ring攻略 簡單模式觀星開局速拿隕石魔法秒王 PS5 / Xbox｜《Elden Ring》艾爾登法環已經正式推出，相信機迷們已經急不及待瘋狂煲機了，《香港01》科技玩物頻道亦有艾爾登法環攻略，以下介紹最近開始流傳的艾爾登法環的「簡單模式」，選用占星師開局然後一開始就跑去拾取極強力的法杖和魔法，然後就可無雙割草般大開殺戒。



超強隕石魔法 一分鐘秒殺大樹騎士、接肢葛瑞克

法術向來在魂系遊戲的PVE中是較強勢的選擇，不少魂系玩家都會稱法師為「簡單模式」；來到《艾爾登法環》也不例外，只要懂得一開始就去中期地區拿取強力的法杖和法術，由1LV開始就可以輾壓所有敵人輕鬆過關。

這個「簡單模式」的做法是選擇「觀星者」開始遊戲，然後利用龍息廢墟中的傳送陷阱，直接前往蓋利德拿取強力法杖「隕石杖」和重力魔法「岩石球」，然後就可輕鬆輾壓早到中期所有敵人（包括Boss）。

魂系遊戲玩法師 = 簡單模式是基本吧

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即睇艾爾登法環Elden Ring簡單模式 觀星者開局速拿隕石魔法秒王方法：

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隕石杖就算未強化時智力補正已是最高的S級，而且只需要18智力就能使用，觀星者開局的話只要升2級就可拿上手。特殊效果是強化重力魔法，在18智力、武器加+0的情況下已可打出300傷害。而且因為武器本身威力強，用來打一開始的魔法輝石碎片也可打到150~160的威力，以頭幾個LV而言極為過分。

18智力就可用到還有S補正，簡直瘋狂

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另外因為岩石塊的擊倒值高，配合狼群同樣高擊倒值 / 多段數攻擊的骨灰，很容易就可將Boss打至連環倒地。記者以只升過2LV的觀星者去打大樹守衛、惡兆，都是1分鐘左右就輕鬆擊敗，頗為離譜。

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