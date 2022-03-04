艾爾登法環Elden Ring攻略 傳說武器夜與火之歌入手方法 PS5 / Xbox｜《Elden Ring》艾爾登法環已經正式推出，相信機迷們已經急不及待瘋狂煲機了，《香港01》科技玩物頻道亦有艾爾登法環攻略，以下介紹其中一把傳說武器「夜與火之劍」的入手方法。



世界觀設定者喬治馬丁「冰與火之歌」梗 極強傳說武器

「夜與火之劍」這個武器名字一看便知明顯是致敬喬治馬丁的《冰與火之歌》（喬治馬丁George Martin負責為《艾爾登法環》編寫遊戲中的神話及世界觀設定）；不單是致敬作者，作為武器「夜與火之劍」的能力亦是極為強橫，有著遊戲中數一數二的性能，不過對玩家的數值有不少要求。

冰與火之歌、夜與火之劍

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即睇艾爾登法環Elden Ring傳說武器夜與火之劍入手方法：

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夜與火之劍在「卡利亞城寨」取得，位於隱藏小路內，具體位置及路線請參見圖輯。夜與火之劍需要12力量、12靈巧、24智力和24信仰才可使用，屬性要求相當高，但絕對是物有所值；首先武器本身面板性能已很強，然後還有最大特色專用戰技「夜與火的架式」：先按L2擺出架式，然後按R1可使出米加粒子炮般的光束攻擊，R2則是大範圍的火焰橫斬。

最愛粒子炮

兩個招式都非常好用，R1的光束是多段攻擊，如果能捉到敵人的硬直打足全部hit數，可打出非常驚人的火力；而R2的火焰橫斬則可對付群體敵人、對體型大的Boss也可打出複數hit造成不錯的傷害，對單對群都有手段，非常全面。

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