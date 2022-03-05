艾爾登法環Elden Ring攻略 黃金樹大盾入手法&無限魔法反擊 PS5 / Xbox｜《Elden Ring》艾爾登法環已經正式推出，相信機迷們已經急不及待瘋狂煲機了，《香港01》科技玩物頻道亦有艾爾登法環攻略，以下為遊戲一個相當外鄉人的打法「黃金樹大盾入無限魔法反擊」流。



中毒為魔法攻擊判定 配黃金樹大盾屈機無限魔法反擊

雖然Elden Ring的早期十分難玩，但隨著玩家漸漸熟習遊戲、以及發現了遊戲中各武器道具魔法的用途之後，各種神奇和屈機的配裝方法就跑出來了。最近就有玩家開發了「黃金樹大盾」的無限魔法反擊流派，不單不須使用FP，火力方面更是比許多法術還要強。

大盾X 自動炮台O

艾爾登法環Elden Ring攻略 黃金樹大盾無限魔法反擊玩法：

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黃金樹的大盾要求30力量和12信仰，雙手持的話只須20力量就能用。信仰不夠、不想升級點信仰但又想試玩這個流派的話，可以用「瑪莉卡的烙印」或「雙指的傳說」等提升信仰的裝備來補足。

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無限魔法反擊的玩法是利用黃金樹大盾的戰技「黃金式奉還」，效果是反射魔法；原本用法是快要被魔法打中的一瞬發動戰技，就會吸收掉對方的魔法再反射出一支聖屬性的魔法箭還擊。然而本作中處於「中毒」狀態也算是被魔法攻擊，因此只要使用「生肉丸」令自己中毒，就可以無限發動黃金樹大盾的魔法反擊，成為人型自走炮。

黃金式奉還因為是反擊技，不需要消耗FP就能使用，只要仍在中毒期間就可以無限連射；同時精力消耗更是非常低，一條氣可以打十幾二十發魔法反擊，效率極佳。至於中毒的傷害其實很低，對生命有25以至20以上的玩家來說根本不成問題。

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火力方面，雖然「黃金式奉還」的連射速度比輝石魔爍稍慢，但是記者的角色只得13信仰、大盾本身也只得+5的情況下，一個魔法反擊都已經能有200左右的傷害；相比下記者用50智力、+15的卡利亞法杖打一個輝石魔爍也只是打2百多而已。試想如果是主點信仰的玩家、再加上+10的黃金樹大盾，一個反擊打四五百應該不是問題。

值得一提黃金式奉還的誘導性能非常強，如果敵人的弱點部位可以被鎖定就能精準狙擊。

而且黃金樹大盾本身是防禦性能高的大盾，被敵人埋身攻擊時也可以按L1擋格，然後再繼續魔法反擊，在實戰中也是非常好用；唯一缺點就是要自己去農戰士壺刷生肉丸來確保「彈藥」。

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