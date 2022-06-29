MHR Sunbreak全收錄魔物流出｜Monster Hunter Rise的大型DLC（G位）Sunbreak即將推出，相信獵人都已經磨拳刷拳準備好和即將登場的新魔物大戰一場了；在之前公開的試玩版中可以一部份新的動作和翔蟲技能，以下介紹一些較值得注目和強力的新技，讓玩家作挑選武器的參考，以下介紹弓、輕弩和斬斧。



弓、輕弩火力再提升 斬斧新技靈活度更上一層樓

本身在MHR已經很強勢的弓來到sunbreak再有一些小提升，新交換技「甲箭突刺」（試玩中未有提供，資料來自YouTube影片中玩家解包情報）效果類似Monster Hunter World中銃槍起爆龍坑，插上龍杭箭之後再射擊該部位就能追加傷害，而且從解包所得傷害十分可觀，本身已經很大力的弓來到sunbreak還會再提升。

至於另一個交換技甲乙箭，說是可以提供斬擊屬性傷害，聽起來似是幫助斷尾之用，但是從試玩版來看傷害很低，暫時看不出潛力。

起爆龍箭

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即睇MHR Sunbreak武器前瞻 弓、輕弩火力再提升 斬斧新技更靈活：



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輕弩也迎來了一波強化，首先試玩版可玩到的新蟲技「反擊龍彈」十分好用，可以瞬間拉開距離迴避攻擊，成功反擊的話傷害也不錯。但更重要是配合新交換技「適正射擊法」使用，適正射擊法的效果是以減少有效射程和增加反動為代價，大大提高射擊的攻擊；由於減少射程令玩家需要更靠近魔物才能攻擊，但是有反擊龍彈這招緊急迴避手段之下就可放膽埋身射擊，活用適正射擊法帶來的強大火力。

反擊龍彈配精準射擊法應該是輕弩新標配了

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斬斧也有一些實用的新技，試玩版中可用到的「屬性裝填反擊」威力十分強，但是需要成功反擊才能派生二連斬，而且就算成功派生二連斬，視乎怪身的動作也有一定機會斬空氣，需要一些練習才能準確運用。

另一個交換技二段變形斬連續技（試玩中未有提供，為玩家解包試出）則是靈活又好用的技能，在斧的揮旋再派生變型使用，可選擇變形為劍或斧，變劍的話會提升攻擊力，變斧就會使出後退斬並回復斬擊計量表。能夠回計是非常之實用，不單減少錯手變型導致原地reload硬直，也可以減少玩家對斬擊蓄力的依賴，將更多翔蟲用作進攻之用。

斬斧兩招新技都十分實用，可預期斬斧的玩法又會有變化

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