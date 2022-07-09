MHR Sunbreak攻略 快刷MR方法 一小時升10個rank不是夢｜Monster Hunter Rise的大型DLC（G位）Sunbreak魔物獵人堀起破曉已經推出，相信獵人們都已經開始全力狩獵；《香港01》科技玩物頻道繼續會有MHR攻略，以下為密林、城塞高地先人的遺物位置一覽。



新地區有新筆記 城塞高地先人的遺物勁難搵

先人的遺物是在本篇也有的收集元素，在各個地圖中分別有10個先人的遺物，收藏在一些較難發現的隱蔽處，拾得之後可以得到一段筆記，了解火神村及附近地區的背景歷史。而每收集一定程度的筆記之後可以在雜貨商人處換取擺設品。

來到Sunbreak追加了密林和城塞高地兩個新地區，自然也追加了新的先人遺物，以下整理兩個地區的先人的遺物位置及前往方法方便大家收集。城塞高地的先人遺物收得頗為「密實」，如果沒有攻略可能找幾個小時都未必找得齊。

搵先人遺物期間當欣賞下地形風光也是不錯

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密林和城塞高地的筆記一覽：



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和本篇一樣，收集完密林和城塞高地的先人的遺物之後可以找新據點的雜貨商人「朧」領取家居擺設作報酬，密林的報酬是大名蟹和電龍的鑄像；而城塞高地的報酬則是冰狼龍和剛維獸的鑄像。

冰狼龍和電龍的鑄像都幾有型

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