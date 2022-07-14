高級版PS Plus遊戲庫7月更新 Stray上市首日即可暢玩 FF7R加入｜高級版PS Plus遊戲庫7月更新 Stray上市首日即可暢玩 FF7R加入｜附帶Game Pass式遊戲庫服務的「貴Plus」PS Plus Extra / Deluxe已經上架有一段時間，和Game Pass一樣貴Plus也定期更新遊戲庫內容，來到7月PlayStation就為貴Plus加入了十多款新遊戲，以下為新加遊戲陣容。



首款Day 1暢玩遊戲Stray 刺客信條系列多款作品加入

高級版PlayStation Plus的遊戲目錄（Game Catalogue）將於7月19日迎來更新，加入十多款新遊戲，最主要是之前已經公開表示將會Day 1加入遊戲目錄、扮演貓貓的動作冒險遊戲《Stray》將在7月19日首發日即可在高級版PS Plus暢玩；《FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE》最終幻想7重製版和《漫威復仇者聯盟》Marvel's Avengers兩款PS大作亦將同步加入。另外還會有五款《刺客教條》Assassin's Creed系列作品及兩款《黑街聖徒》Saints Row系列作品也會在7月19日開始能在遊戲目錄中遊玩。

包括記者在內的貓奴們都十分期待這款Stray

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即睇2022年7月 PS Plus Extra / Deluxe 更新遊戲庫陣容：



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2022年7月份PS Plus Extra / Deluxe遊戲庫新加入作品列表（PS4遊戲可在PS5以向下兼容形式遊玩）：



· PS5/PS4 《Stray》 迷失



· PS5 《Final Fantasy VII Remake Intergrade》（包含Yuffie的DLC）



· PS4 《Final Fantasy VII Remake》 最終幻想7 重製版



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· PS4/PS5版 《漫威復仇者聯盟》 Marvel's Avengers



《刺客教條：大革命》｜PS4版



《刺客教條IV：黑旗》｜PS4版



《刺客教條：叛變重製版》｜PS4版



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《刺客教條：自由的吶喊》｜PS4版



《刺客教條：埃齊歐合輯》｜PS4版



《Saints Row IV：Re-Elected》｜PS4版



《Saints Row Gat out of Hell》｜PS4版



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《Paw Patrol on a Roll!》｜PS4版



《ReadySet Heroes》｜PS4版



最後是最高級的PS Plus Deluxe才能使用的經典遊戲庫也將會追加兩款新遊戲：

《No Heroes Allowed!》(PSP)



《LocoRoco Midnight Carnival》(PSP)



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