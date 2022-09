9月主要遊戲發售時間表16款必玩大作推薦 Switch PS5 Steam Xbox|8月份大作不多,但由9月開始就越來越多遊戲玩了,以下為9月重點遊戲發售時間表,除了Splatoon 3之外還有以下十幾款值得注目的作品。



Splatoon 3必玩 小魔女諾貝塔終於推出

9月份最重點的遊戲當然是Splatoon 3斯普拉遁3,作為對戰類遊戲相信熱度能維持一段時間,Switch玩家接下來好一段時都不怕悶了。此外9月也是Square Enix重鎚出擊的月份,有《女神戰記》系列相隔多年的新作《Valkyrie Elysium》以及全新IP策略模擬遊戲《神領編年史》The DioField Chronicle推出,喜歡日系遊戲的玩家今個月有得忙了。還有就是在Early Access時引起一陣爆紅的台灣開發獨立遊戲《小魔女諾貝塔》Little Witch Nobeta的家用版亦將要推出,「蘿莉Dark Souls」喜歡魂系和動漫風格遊戲的玩家就不要錯過了。

9月最重點大作當然是Splatoon 3斯普拉遁3

即睇9月主要遊戲發售時間表16款必玩大作推薦:



9月主要遊戲發售時間表:



【01】JOJO的奇妙冒險 群星之戰 重製版

平台:PS4 / PS5 / Xbox Series / Xbox One / Switch / Steam 日期:9月2日



【02】來自深淵:朝向黑暗的雙星

平台:PS4 / Switch / Steam 日期:9月2日



【03】最後生還者 重製版 The Last of Us Part I

平台:PS5 日期:9月2日



【04】 鋼之崛起 Steelrising

平台:PS5 / Xbox Series / PC 日期:9月8日



【05】 Splatoon 3

平台:Switch 日期:9月9日



【06】 NBA 2K23

平台:PS4 / PS5 / Xbox Series / Xbox One / Switch / PC 日期:9月9日



【07】 聖塔神記 Trinity Trigger

平台:PS4 / PS5 / Switch 日期:9月15日



【08】 神領編年史 The DioField Chronicle

平台:PS4 / PS5 / Xbox Series / Xbox One / Switch / PC 日期:9月22日



【09】 太鼓達人 咚咚雷音祭

平台:Switch 日期:9月22日



【10】 鏟子騎士:挖掘 Shovel Knight Dig

平台:Switch / PC / Apple Arcade 日期:9月23日



【11】 女神戰記 極樂淨土 Valkyrie Elysium

平台:PS4 / PS5 / PC 日期:9月29日(PC版為11月12日)



【12】 女神戰記:蕾娜絲 Valkyrie Profile -Lenneth-

平台:PS4 日期:9月29日



【13】 刀劍神域:彼岸游境

平台:Switch 日期:9月29日



【14】小魔女諾貝塔

平台:PS4 / Switch / PC 日期:9月29日



【15】聖劍同盟 + 光輝同盟 Remastered Collection

平台:Switch 日期:9月29日



【16】FIFA 23

平台:PS4 / PS5 / Xbox Series / Xbox One / Switch / PC 日期:9月30日



