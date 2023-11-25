Nintendo Live 2023 HK現場直擊｜會場內部導覽 5大必影打卡位｜任天堂的大型宣傳活動兼fans祭典「Nintendo Live」首次在香港舉行！Nintendo Live 2023 HONG KONG將在11月25日及26日一連兩日假香港會議展覽中心舉行，《香港01》科技玩物頻道帶大家直擊活動現場及五大必影打卡位。



Nintendo Live 2023 HK完全預約制 場內更好行

今次Nintendo Live 2023 HONG KONG採用完全預約制，必須要事前在指定網頁預約門票才可以參加，據了解門票應該已經全數派出，亦沒有現場門票派發，想要入場的人就要明年（如有）早些去搶飛了。

完全預約制有個好處就是場內不會像動漫節那樣人頭湧湧十分好行，各個展區即使要排隊也不會太花時間；而大會更向每個入場人士提供兩張Fast pass，讓fans可以更快體驗到心水攤位。

場內人流不多，行得十分舒服。（攝影：林卓恆）

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不過至少無法入場的任天堂fans仍然可以透過網上直播收看將在Nintendo Live 2023 HK舉行的各個電競賽事；本文也會帶大家睇盡今次Nintendo Live 2023 HK的各個看點和打卡位。

Mario Kart、Splatoon電競賽事氣氛熱烈

今次為期兩日的Nintendo Live 2023 HK還會舉行多場電競賽事，第一日星期六會是Mario Kart 8 Deluxe的香港區比賽，第二日星期日就會是Splatoon 3的比賽。而在Mario Kart 8 Deluxe賽事勝出的選手將可以在明年和台灣代表進行賽車，以爭取將在明年Nintendo Live 2024 Tokyo舉行的Mario Kart 8 Deluxe世界賽。記者自己沒怎麼看過Mario Kart的比賽，一看之下發現是非常刺激緊湊，觀賞性相當高。

（攝影：黃寶瑩）

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場內五大打卡位

Nintendo Live 2023 HK使用了香港會議展覽中心的3G會場，面積並不算太大，但是裡面的展出卻是十分足料應有盡有。任天堂為旗下各主要IP，即Mario、薩爾達傳說、Pikmin、星之卡比、Pokemon寵物小精靈、動物之森和Splatoon都分別設置一個展區，每個展區都有遊戲試玩和打卡位。

打卡位1號 1:1林克模型：自然是設在薩爾達傳說的展區之內，造型極之精美。



（攝影：黃寶瑩）

打卡位2號 大象Mario水管：系列最新作《Super Mario Bros. Wonder》超級瑪利歐兄弟 驚奇中登場的大象Mario，可以左右傍住一齊合影。



（攝影：黃寶瑩）

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打卡位3號 Splatoon霓虹燈：和帶點Punk味的Splatoon 3相當配合。



（攝影：林卓恆）

打卡位4號 巨大公仔：在星之卡比和Splatoon的展區上方分別吊有巨型卡比和魷魚公仔，是首次帶來香港展出，必影。



（攝影：林卓恆）

打卡位5號 吉祥物Mascot：今次Nintendo Live 2023 HK將會有多隻吉祥物和大家合影，分別有Mario、Luigi、西施惠、卡比和偵探比卡超。各吉祥物出場的時間可見圖輯；但要注意有不少吉祥物是同時出場，想全部都去影相打卡就要早少少去排隊影完一隻就衝去第2隻。



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精品專區 & 免費自訂TOTE BAG

除了試玩遊戲和感受現場氣氛之外，場內也有紀念品讓大家帶走；除了有物販讓大家購買任天堂旗下各IP的周邊精品之外，今次Nintendo Live 2023 HK會場內還設有活動，讓玩家可以自行設計手提袋TOTE BAG上的圖案，再即場印製取走。當然如果懶得自己動作，官方也提供了5個款式讓玩家可以直接帶走。TOTE BAG數量有限送完即止，如果會在明天入場的朋友記得把握時間先拎再講。

（攝影：黃寶瑩）

至於物販方面以咕𠱸和毛公仔為主，亦有拼圖和模型、食玩等玩具；個人感覺整體價錢偏貴，不過Fans看到心水精品應該都是不會錯過。而且於販賣區購物滿港幣$400即可獲得「Nintendo Live 2023 HONG KONG」掛飾1個，為本次活動的特別設計造型，頗有收藏價值。

（攝影：黃寶瑩）

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另外是隨著今次Nintendo Live 2023 HK展開，最新款的《動物森友會》主題Switch Lite主機也同時推出，有粉紅色和綠色兩款，在會場內可以試玩，亦能直接購買。