三高｜靠食療就能改善？降血糖、緩痛風 中醫推薦一湯水！

三高（高膽固醇、高血壓及糖尿病）是很多長者都會有的毛病，而且近年來更有年輕化趨勢，不少人甚至在30至45歲就已經開始有此問題。想改善三高，做運動當然是最好的方法，然而香港人生活繁忙，平日連休息的時間都難以擠出來。對此，有醫生就建議從飲食中着手。



（圖片來源：截圖自《小宇宙大爆發》）

早前，台灣中醫師胡乃文在節目《小宇宙大爆發》上分享案例指，自己曾經治療一位78歲高齡女病患，病人在就診時透露自己有高血壓、高血糖、高血脂和骨頭關節痠痛等常見健康問題。於是醫師便推薦了一個食療的「藥方」給她，而這道食療就是「四神湯」。胡醫師更就著該名病患的身體狀況，在這碗特製版四神湯中做了些調整，由於老婦人的血糖指數偏高，就將有降低血糖功效的山藥比例拉高；而骨頭關節痠痛的毛病則是因為尿酸過多，醫師則是建議多加些薏仁。

婦人便聽從醫師的叮囑，每天都食用四神湯，如是者吃了兩年。當她80歲再次回到診所覆診時，她滿心歡喜的向醫師分享自己「已經完全好了！」不單只是三高問題得到解決，就連長年困擾她的糖尿病、痛風、膽固醇等問題都被一併解決。

對於想利用喝四神湯改善身體狀況的市民，醫師亦特別提醒，在傳統的四神湯中經常會有豬腸、豬肚等內臟器官，若是吃多了就很有可能會增加尿酸，進而導致骨頭關節痠痛，若是想長期、頻繁服用的話，則建議可以再對食譜進行改良，將豬腸、豬肚替換成排骨、雞骨頭或雞肉等食材，才不會自以為在改善體質時，無意間增加了身體負擔。

▼四神湯材料功效（按圖👇👇👇）

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芡實



味甘，性平。能補脾止瀉，除濕止帶，常用於遺精滑瀉。

蓮子



味甘微澀，性平，入心、脾、腎經。能養心安神，補益肺腎。

淮山



味甘，性平，入脾、肺、腎經。能益氣養陰，固精止帶，孕婦也適合食用。鮮淮山補陰生津，乾淮山則健脾益氣止瀉，常用於煲湯材料。

茯苓



性平、味甘淡，入心、脾、肺經。能利水滲濕，健脾安神，用於泌尿消化道與水腫問題及因脾虛造成身體不適的症狀。

四神湯做法

材料：茯苓20 克、芡實20 克、蓮子40 克、山藥20 克、薏仁40 克、瘦肉片半斤、鹽適量、米酒適量



做法：薏仁、芡實、蓮子先浸泡約半小時；瘦肉片燙熟備用。將茯苓、芡實、山藥、薏仁、蓮子放入水中，加米酒燉煮 1 個小時。起鍋前10 分鐘放進瘦肉再滾過、加適量的鹽調味。



食用之前，如果有當歸米酒（自製方法：一片當歸浸泡150毫升 米酒），淋上一些風味更佳。



▼同場加映：中醫師推介7大袪濕食物（按圖看清👇👇👇）