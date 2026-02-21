75歲糖尿病友低血糖發作差點暈倒　醫生教「1515法則」4步驟急救

一名75歲的老翁，他罹患第二型糖尿病多年，近半年常出現心悸、手抖、冒冷汗等症狀，有時候視線模糊、頭暈，甚至差點暈倒，就醫檢查後才發現竟是低血糖作祟。



醫師特別提醒，如果遇到這種情況，除了建議飲食運動及藥物調整及使用密切監測血糖外，也可採用「15/15」法則應急。「15/15」法則指的是立即補充15克快速吸收的碳水化合物，如：三、四顆葡萄糖錠、一湯匙砂糖，15分鐘後再次測量血糖，若仍低於70mg/dL，就再補充一次，當血糖稍微回升後，再吃一份含碳水化合物與蛋白質的食物。

糖尿病患者低血糖發作急救「1515法則」（01製圖）

糖尿病「血糖太高」不是唯一敵人，「血糖過低」的高風險因素有哪些？

台灣亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師張晶雅表示，許多長期與糖尿病共處的民眾，常把「血糖太高」視為唯一敵人，卻忽略「血糖過低」其實隱藏更大危機，他以上述阿公為例子並說明他過去就曾因夜裡視線模糊與虛弱差點跌倒，家人原以為只是疲勞，其實正是低血糖惹的禍，若沒有即時處理，未來恐怕會衍生更嚴重意外。

張晶雅解釋，其實，許多高齡糖尿病患者同時具有多項低血糖的高風險因素，例如：腎功能下降、需要使用胰島素、合併多重慢性疾病及多重用藥等。這些狀況會讓體內代謝藥物的能力下降，使胰島素或部分降血糖藥物的作用時間延長，血糖容易下降得過快或過低，如果再加上飲食不規律、運動過量，或偶爾忘記補充點心，低血糖就可能在日常生活中隨時發生，成為高齡糖友常見卻容易被忽略的健康危機。

糖尿病友必學：低血糖之正確應對「15/15法則」

關於保命原則，張晶雅進一步強調，當患者的血糖掉到70mg/dL以下，身體就會發出警訊，包括心悸、冒汗、強烈飢餓感、頭暈、發抖甚至無力感，若血糖持續下降，可能導致語無倫次、意識混亂或昏迷，對高齡者更可能造成跌倒、骨折與住院風險。

因此，她建議，一旦低血糖發生，務必記住簡單又有效的「15/15法則」，這個應急處理的核心重點在於：

1. 發生低血糖時

立即補充15克快速吸收的碳水化合物（如：葡萄糖錠、果汁、砂糖、蜂蜜）。

2. 15分鐘後

再次測量血糖。

3. 如果血糖仍低

重複補充15克碳水化合物。

4. 血糖回升後

吃一份含有碳水化合物與蛋白質的小點心（如全麥餅乾配芝士），以穩定血糖並防止再次下降。

此外，張晶雅呼籲糖友務必規律用餐，不要空腹過久，避免因長時間未進食而突然掉入低血糖，每餐的碳水化合物、蛋白質與脂肪要均衡攝取，長者外出時更應隨身攜帶糖果或葡萄糖錠，以備不時之需，若於傍晚運動，睡前可適當加點心並依醫師指示調整夜間胰島素劑量，將可更安心維持日常生活品質，也能大幅降低緊急送醫的風險。

早餐碳水怎樣吃？減肥穩血糖4族群早餐清單 專家教4個1黃金法則

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

